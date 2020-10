Chi è Andrea Ruggieri, il fidanzato di Anna Falchi

editato in: da

Andrea Ruggieri è l’uomo che ha conquistato il cuore di Anna Falchi. Ormai da diversi anni è accanto alla conduttrice e le ha regalato grande serenità. Politico, giornalista e autore televisivo, Andrea ha 44 anni ed è il nipote di Bruno Vespa. Ruggieri è legatissimo alla sua famiglia e sarebbe stato proprio il cugino Federico a fargli incontrare Anna Falchi per la prima volta.

A raccontarlo qualche tempo fa era stata proprio la showgirl. “Ci siamo conosciuti attraverso la radio – aveva spiegato -: lavoravo a Rtl a Onorevole Dj con Pierluigi Diaco che quell’anno, era il 2010, fece Unomattina estate e in radio fu sostituito da Federico Vespa, figlio di Bruno. Una sera venne il cugino di Federico, appunto Andrea Ruggieri. Ci siamo conosciuti così. Ognuno aveva la sua vita, io ero incinta. Poi ci siamo rivisti a cena da amici comuni, col tempo è nata un’amicizia, poi altro…”.

Riservato e lontano dai riflettori, nonostante la sua professione, Andrea Ruggieri ha regalato il sorriso ad Anna Falchi dopo alcune delusioni sentimentali. La showgirl è stata legata a Fiorello e Max Biaggi, suoi grandi amori, nel 2005 ha sposato Stefano Ricucci da cui ha divorziato un anno dopo. Il divorzio è stato particolarmente doloroso per la Falchi che non ha mai nascosto di aver sofferto molto. Nel 2010 ha avuto la figlia Alyssa dall’imprenditore Denny Montesi. La love story con Andrea dura dal 2012 e le ha donato la serenità che cercava da sempre.

Di recente la coppia è andata a convivere, ma, come ha sottolineato la stessa Anna Falchi, il matrimonio non è fra i loro progetti. “Non c’è bisogno per forza del matrimonio, che anzi può risultare un vincolo pesante – ha detto la conduttrice a Novella 2000 -. Oggi preferisco la spontaneità di un rapporto cresciuto nel tempo, se le cose ingranano, dopo tanti anni che uno sta insieme, non serve cambiare gli equilibri. Le nozze potrebbero addirittura rovinare”.

“Il nostro bello è che siamo arrivati a festeggiare nove anni – ha aggiunto la Falchi – e abbiamo ancora il brio delle coppie giovani, non abbiamo bruciato le tappe. Ci siamo goduti il fidanzamento, ora dobbiamo raccogliere i frutti di questo amore, sempre in crescita”.