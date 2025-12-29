Anna Falchi, la somiglianza “portafortuna” con Brigitte Bardot, le foto (e le inevitabili critiche)

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Anna Falchi

Sex symbol cinematografico e volto familiare della TV, Anna Falchi non è nuova ai riflettori, né alle discussioni che nascono quando bellezza, personalità e social si intrecciano. Volto amatissimo di fiction e programmi di punta come I Fatti Vostri, nonché icona bionda dal fascino nordico, la Falchi ha costruito negli anni un’immagine elegante ma anche molto consapevole di sé. Proprio questa sicurezza, però, è tornata al centro del dibattito nelle ultime ore, dopo un post che ha fatto parecchio rumore. A poche ore dalla scomparsa dell’iconica attrice francese Brigitte Bardot infatti, Anna Falchi ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono in pose che la rendono molto somigliante alla mitica BB. Un omaggio nato con le migliori intenzioni si è trasformato in una polemica social che ha subito diviso i followers.

Anna Falchi, le foto in cui somiglia a Brigitte Bardot accendono i social

La scomparsa di Brigitte Bardot ha lasciato un vuoto enorme nell’immaginario collettivo: non solo attrice, ma anche simbolo assoluto di un’epoca e di una femminilità libera, sensuale e indomabile, la mitica BB è stata ricordata sui social con parole cariche di nostalgia, ammirazione e rispetto. Le sue interpretazioni più iconiche, sullo sfondo della Saint Tropez degli anni ’60, e il suo più recente impegno sul fronte animalista, hanno reso l’attrice francese un vero e proprio mito.

Negli anni tante attrici e showgirl hanno preso ispirazione dal suo inconfondibile look, ma mai nessuna ha saputo eguagliarla in quanto a bellezza e carisma. In mezzo ai numerosi omaggi, però, un post in particolare ha acceso una discussione piuttosto animata, ovvero quello pubblicato da Anna Falchi.

La conduttrice e attrice ha scelto di salutare l’icona francese pubblicando sul suo profilo Instagram una carrellata di sue fotografie personali, accompagnate da una riflessione affettuosa in cui racconta quanto Bardot sia sempre stata per lei un modello di bellezza e anticonformismo.

“Oggi è venuta a mancare quella che ho sempre considerato la donna più bella e anticonformista del mondo, Brigitte Bardot.

Mi lega a lei, una lieve somiglianza, che mi hanno molto generosamente riconosciuto nel passato. Spesso mi è capitato, sul set o nei servizi fotografici di essermi ispirata a lei…Grazie Brigitte per averci fatto sognare e grata per avermi portato fortuna. Per Sempre BB” ha scritto la Falchi in accompagnamento agli scatti, suscitando ammirazione, ma anche tanti commenti indignati.

Anna Falchi, web diviso sul suo post omaggio a Brigitte Bardot

Il post pubblicato da Anna Falchi ha fatto in poche ore il giro del web: la conduttrice ha ricordato come, nel corso della sua carriera, le sia stata spesso attribuita una certa somiglianza con la diva francese, una somiglianza che, parole sue, l’ha sempre lusingata. Un messaggio che nelle intenzioni voleva essere un omaggio sentito, ma che sul web è stato letto da molti in modo decisamente diverso.

Nel giro di poche ore i commenti si sono moltiplicati, trasformando il post in un piccolo caso social: c’è chi ha parlato apertamente di cattivo gusto, accusando Anna Falchi di aver sfruttato la morte di Brigitte Bardot per mettersi al centro dell’attenzione, mentre secondo alcuni utenti il gesto sarebbe apparso più come un esercizio di autocompiacimento che come un tributo sincero, soprattutto per l’assenza di immagini della stessa Bardot. Un utente ha infatti scritto: “Autocelebrarsi e vantarsi del proprio aspetto, in occasione della morte di una grande attrice. Come si può arrivare a concepire un post così fuori luogo?”

Ma come spesso accade, il web non è mai a senso unico: accanto alle critiche infatti non sono mancati i messaggi di sostegno e diversi fan hanno difeso Anna Falchi, ricordando che la somiglianza tra le due è stata spesso sottolineata anche dalla stampa in passato e che il post andrebbe letto come una dichiarazione personale, non come una gara di bellezza.

La vicenda riaccende però una riflessione più ampia sul modo in cui oggi si comunica il lutto e l’omaggio nell’era dei social: ogni gesto pubblico è immediatamente sottoposto al giudizio collettivo e il confine tra celebrazione e autopromozione diventa sempre più sottile. Quando si parla di icone come Brigitte Bardot, figure che appartengono a tutti e a nessuno, la sensibilità richiesta è altissima e basta poco per scivolare in una polemica.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!