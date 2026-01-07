Brigitte Bardot aveva un cancro: la rivelazione del marito e l’ultimo saluto a Saint-Tropez

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Brigitte Bardot

Nel giorno dei funerali di Brigitte Bardot a Saint-Tropez, il marito Bernard d’Ormale ha deciso di raccontare pubblicamente gli ultimi mesi di vita dell’attrice francese, svelando la malattia che l’ha accompagnata fino alla fine e gli ultimi giorni di vita di una delle più grandi icone del cinema europeo. Quella che ci viene restituita nel giorno dell’ultimo addio è l’immagine di una donna fragile e umana, ma ancora profondamente determinata.

Brigitte Bardot e la malattia: “Aveva un cancro”

A poco più di una settimana dalla scomparsa di Brigitte Bardot, avvenuta il 28 dicembre 2025 all’età di 91 anni, è stato il marito dell’attrice a rompere il silenzio. In un’intervista al settimanale Paris Match, infatti, Bernard d’Ormale ha spiegato che BB soffriva di un tumore. “Brigitte soffriva di un cancro”, ha raccontato ripercorrendo un periodo segnato da cure e interventi, ma anche da una forza che non l’ha mai abbandonata del tutto.

Il marito ha parlato di due operazioni affrontate con grande resistenza, ma anche del desiderio, quasi ostinato, di tornare nella sua amata La Madrague, la casa affacciata sul mare di Saint-Tropez che per lei rappresentava un vero e proprio rifugio dell’anima. Negli ultimi tempi, ha aggiunto poi d’Ormale, il dolore alla schiena rendeva difficile qualsiasi percorso di riabilitazione, ma Brigitte Bardot non ha mai smesso di lottare, fedele a quell’indipendenza che l’ha sempre contraddistinta.

L’ultimo ricordo di Bernard d’Ormale

Tante le parole toccanti che Bernard d’Ormale ha dedicato alla sua BB nel giorno dell’ultimo saluto: sono le parole di un uomo che non ha mai smesso di amare la sua metà, fino alla fine. “La mattina del 28 dicembre, sul suo volto si è impressa una pienezza e una tranquillità straordinarie. Era bellissima, come ai tempi della giovinezza”, ha ricordato. Un’immagine intima, privata e dolcissima, che restituisce una Bardot serena, quasi riconciliata con il tempo e con la propria storia.

Un ricordo che si discosta dall’icona sensuale del cinema e mostra invece la donna, la moglie, la compagna di una vita condivisa lontano dai set, negli ultimi anni dedicata soprattutto alla difesa degli animali e a una quotidianità più appartata.

I funerali a Saint-Tropez di Brigitte Bardot

La cerimonia funebre si è svolta questa mattina nella chiesa di Notre-Dame de l’Assomption a Saint-Tropez, dove è iniziata alle ore 11.00. La funzione per il funerale di Brigitte Bardot è stata volutamente sobria, in gran parte privata, in linea con le volontà espresse dall’attrice stessa. “Voleva un funerale senza fronzoli”, ha spiegato ancora il marito, aggiungendo: “anche se tutto intorno a lei era complicato, questo era ciò che desiderava”.

Attorno alla chiesa e nel cuore del paese si sono radunati tanti ammiratori, qualche curioso e diverse personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, per rendere omaggio a una figura che ha segnato un’epoca intera. Al termine della cerimonia, infine, l’ultimo viaggio verso il cimitero, dove la sepoltura si è svolta nella massima intimità a pochi passi da quel mare che Brigitte Bardot ha sempre amato e che ora la accoglie per sempre.