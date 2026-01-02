Brigitte Bardot, l’addio in un funerale “semplice con fiori campestri”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Getty Images Brigitte Bardot, la data del funerale

La Francia, e con lei il cinema mondiale, si prepara a dire addio a Brigitte Bardot. Icona ribelle, volto simbolo di un’epoca, l’attrice è venuta a mancare a 91 anni.

A giorni dalla sua scomparsa, e dopo le prime ipotesi e le indiscrezioni sull’ultimo saluto, è stata la Fondazione Brigitte Bardot a chiarire come si svolgeranno i funerali. Nessuna cerimonia dal clamore mediatico: l’addio sarà semplice, riservato, lontano dalla mondanità che per anni ha rappresentato. Un commiato intimo, nel cuore di Saint-Tropez.

Brigitte Bardot, la data e i dettagli del funerale

Brigitte Bardot ha sempre fatto le cose a modo suo, anche quando si è trattato di sottrarsi al rumore del mondo. Attrice amatissima, icona libera e spesso divisiva, negli anni aveva scelto una vita lontana dai riflettori difendendo con fermezza la propria idea di indipendenza e coerenza.

Dopo la sua morte, avvenuta il 28 dicembre, e a distanza di alcuni giorni segnati da ipotesi e indiscrezioni sull’ultimo saluto, è stata la Fondazione Brigitte Bardot a chiarire come e quando si svolgeranno i funerali. Secondo quanto riferito da France Presse, la cerimonia si terrà il 7 gennaio, in forma privata, nel segno della semplicità che l’attrice ha sempre rivendicato.

Il rito religioso si svolgerà nell’intimità della chiesa di Notre-Dame de l’Assomption, a Saint-Tropez. Per permettere a chi lo desidera di partecipare, la cerimonia sarà trasmessa su maxischermi nel porto e nella centrale Place des Lices. Seguirà la sepoltura nel cimitero marino della città del Var, anch’essa riservata, prima di un omaggio aperto ai residenti di Saint-Tropez e ai suoi ammiratori, previsto al Pré des pêcheurs.

“Lo spirito di tutta la cerimonia è posto sotto il segno della semplicità, senza fronzoli“, ha fatto sapere la Fondazione, ricordando quella che è sempre stata la parola d’ordine di Bardot. Non a caso, la scelta precisa sui fiori per la chiesa: niente rose, ma fiori campestri, bouquet semplici e colorati, come quelli che amava. Anche l’immagine scelta dall’associazione per salutarla rispecchia questa idea di essenzialità: una fotografia in bianco e nero del 1977, che ritrae Bardot sul ghiaccio mentre tiene in braccio un cucciolo di foca, lo scatto che lei stessa considerava il suo preferito.

Dove riposerà Brigitte Bardot

Come l’ultimo saluto, anche il luogo della sepoltura racconta il rapporto complesso che Brigitte Bardot ha sempre avuto con la fama e con lo sguardo degli altri. Nelle ore successive alla sua morte, infatti, si sono rincorse versioni diverse su dove l’attrice avrebbe voluto riposare, tra desideri espressi in vita e decisioni ufficiali.

A fare chiarezza è stato il Comune di Saint-Tropez, che ha confermato come Bardot verrà sepolta nel cimitero marino della città, nella tomba di famiglia, accanto ai genitori. Una scelta che smentisce quanto dichiarato inizialmente dalla giornalista e amica di lunga data Wendy Bouchard, secondo cui l’attrice sarebbe stata sepolta nel giardino di casa, a pochi passi dal mare.

In realtà, Bardot aveva più volte manifestato il desiderio di essere sepolta a La Madrague, la residenza acquistata alla fine degli anni Cinquanta e diventata negli anni il suo rifugio più intimo. Una “casa di pescatori lasciata così com’era”, come l’aveva descritta lei stessa, e luogo in cui si è spenta all’età di 91 anni.

Nel 2018, intervistata da Le Monde, aveva spiegato senza mezzi termini la sua preferenza per La Madrague, motivandola con la volontà di proteggere la tomba dei genitori e dei nonni da un’attenzione eccessiva. Alla fine, però, la decisione ufficiale segue un’altra direzione: il feretro sarà portato nel cimitero marino di Saint-Tropez, chiudendo il racconto in uno dei luoghi più emblematici della sua storia personale.

