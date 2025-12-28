Brigitte Bardot si è spenta all'età di 91 anni: negli ultimi mesi era stata ricoverata due volte, lottando contro una malattia

Getty Images Brigitte Bardot: icona di bellezza e sensualità senza tempo

Il mondo del cinema perde una delle sue icone più intramontabili: Brigitte Bardot si è spenta all’età di 91 anni. A dare il triste annuncio è stata la sua Fondazione, l’ente a cui l’attrice aveva dedicato anima e corpo negli ultimi decenni della sua vita, trasformando la sua fama in una missione per la difesa degli animali. La notizia segna la fine di un’epoca, quella di una donna – “leggenda del secolo”, come dichiarato da Emmanuel Macron – che ha saputo scardinare ogni tabù, diventando il simbolo della bellezza e della libertà francese nel mondo.

Brigitte Bardot, le cause della morte e i ricoveri

Nonostante l’annuncio ufficiale della scomparsa, la Fondazione Brigitte Bardot per la protezione degli animali ha scelto di mantenere il massimo riserbo: non sono state rese note né le cause del decesso, né le modalità con cui avverranno le esequie. Quello che appare chiaro, però, è che Brigitte Bardot stesse attraversando un periodo estremamente delicato dal punto di vista della salute. Negli ultimi due mesi, infatti, la leggendaria B.B. aveva dovuto affrontare ben due ricoveri ospedalieri, segnali di una fragilità che l’aveva colpita duramente nonostante il suo spirito indomito.

Il primo ricovero risale a ottobre, presso l’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, a breve distanza dalla sua storica villa La Madrague a Saint-Tropez. In quell’occasione, la stampa francese aveva parlato di un quadro clinico complesso e di un “intervento chirurgico importante” legato a una grave patologia. Erano stati giorni di grande apprensione, durante i quali erano circolate persino voci di una sua presunta scomparsa, prontamente smentite dalla stessa Bardot sui social con la sua solita grinta: “Sto bene”, aveva rassicurato i fan.

A novembre, un secondo ricovero si era reso necessario. Sebbene il ricovero fosse stato definito “lieve” e l’esito “soddisfacente”, Brigitte si era poi ritirata definitivamente nel silenzio della sua amata proprietà di Saint-Tropez. È lì che ha trascorso i suoi ultimi mesi, circondata da quel riserbo che ha sempre preteso negli ultimi anni, lontano dalle luci della ribalta ma vicina alla sua terra e ai suoi amati animali. Oggi, 28 dicembre, il sipario si chiude definitivamente, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha amata.

Brigitte Bardot, gli ultimi anni lontana dalle scene

“Quando guardo le mie vecchie foto penso: carina quella ragazza, ma non sono io. Oggi penso solo agli animali”. Così aveva descritto la sua vita in un’intervista a Vanity Fair: negli ultimi anni si era rifugiata nella sua amatissima villa, lontana dalle luci dei riflettori, dal trambusto della fama. Del resto, quella era una pagina chiusa da ben cinquant’anni: a neppure quarant’anni aveva preso la decisione di allontanarsi dal cinema, dopo aver preso parte a decine di titoli, molti entrati di diritto nella storia.

Nel 1973 la scelta di abbandonare le scene e di dedicarsi interamente alla battaglia che aveva sempre portato avanti con grande fermezza sin dal 1986 con la Fondazione Brigitte Bardot: la difesa degli animali. Così si spegne una stella luminosa, lì dove aveva trovato la pace, immersa nella natura.

