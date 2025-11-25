Ansa Brigitte Bardot

Brigitte Bardot è ricoverata in ospedale a Tolone da dieci giorni. Poche settimane fa l’attrice è stata costretta a smentire la sua morte dopo che i media avevano diffuso la notizia in merito a un “intervento chirurgico nel quadro di una grave patologia”. Dopo essere tornata nella sua casa di Saint-Tropez, la Bardot aveva seccamente smentito la fake news. La notizia sul ricovero è stata lanciata dal quotidiano Var-Matin.

Brigitte Bardot di nuovo in ospedale: è ricoverata da 10 giorni

Trapela ben poco sulle condizioni di Brigitte Bardot: l’attrice 91enne è ricoverata da circa dieci giorni all’ospedale Saint -Jean, che si trova a Tolone. Dopo il ricovero avvenuto nel mese di ottobre, l’attrice era tornata a casa e stava “recuperando lentamente“. Aveva anche voluto rassicurare i suoi tanti fan sulle condizioni, smentendo le fake news legate alla sua morte, circolate sui social.

Non si conoscono le cause del ricovero: la Bardot stava ricevendo cure e attenzioni a casa. C’è il massimo riserbo anche da parte della famiglia e degli amici più vicini, soprattutto dopo le voci trapelate nelle ultime settimane. Anche le prime ipotesi dei media sono state smentite dalla segretaria della Bardot: a ottobre, è stata ricoverata per un “leggero intervento chirurgico”, e non per una patologia grave. Non ci sono invece, almeno per il momento, delle comunicazioni ufficiali sul suo ultimo ricovero.

La smentita sulla fake news della sua morte

“Sto bene, imbecille”, così la Bardot aveva replicato alle fake news sulla sua morte circa un mese fa. “Non so chi è quell’imbecille che ha lanciato la fake news sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e che non ho intenzione di congedarmi“, aveva chiarito sui social. Le preoccupazioni per la sua salute c’erano state anche nel 2023, quando a gennaio era stata ricoverata d’urgenza per un’insufficienza respiratoria. Anche all’epoca aveva aggiornato i suoi fan sulle condizioni: “Tutto bene, ho avuto un colpo di calore. Ora respiro meglio”.

Come sta Brigitte Bardot

A 91 anni, la Bardot è tornata anche con un libro scritto interamente a mano, pubblicato sempre a ottobre 2025. Dalla A alla Z, ha scelto di raccontarsi senza filtri e di parlare di diversi argomenti, tra cui gli amori, le nostalgie, lanciandosi anche in giudizi taglienti. Mon BBcédaire parla degli uomini della sua vita, dei compagni di scena, degli attori con cui ha lavorato, dei grandi del cinema. Come Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Marcello Mastroianni. C’è anche un riferimento al suo “paradiso perduto”, ovvero alla sua villa – La Madrague – con una riflessione nostalgica su quello che un tempo era un “grazioso villaggio di pescatori”, e oggi è una vetrina per yacht e miliardari.

Oggi la Bardot vive in una “silenziosa solitudine”, immersa nella natura e lontana dallo schermo da più di cinquant’anni, lontana dall’umanità nel suo rifugio sicuro. Senza riflettori. Da tempo ha scelto di condurre un’esistenza riservata, al fianco dei suoi amati animali, da sempre antinconformista e ribelle. Ora i fan attendono un suo messaggio, o una dichiarazione ufficiale che chiarisca le sue condizioni.

