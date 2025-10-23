Brigitte Bardot infuriata per la fake news sulla sua morte: “Un’idiozia totale”

IPA Brigitte Bardot, storia di un’icona di sensualità e libertà in 10 indimenticabili look

A novantun anni, Brigitte Bardot ha ancora l’energia di un uragano e la lingua affilata di sempre. L’icona senza tempo del cinema francese è tornata a far parlare di sé, ma non per una delle sue storiche battaglie in difesa degli animali o per qualche raro scatto da Saint-Tropez: questa volta, la diva è stata costretta a smentire la notizia della sua morte. E lo ha fatto a modo suo, con una frase che trasuda carattere e ironia: “Non so chi sia l’imbecille che ha lanciato questa fake news, ma sappiate che sto bene e non ho intenzione di tirare la mia révérence”.

Brigitte Bardot, viva e combattiva: “Non ho alcuna intenzione di sparire”

La falsa notizia ha iniziato a circolare nella serata del 22 ottobre, rimbalzando in poche ore tra Instagram, X (ex Twitter) e gruppi Telegram. L’autore del clamoroso errore — o, meglio, della clamorosa bufala — è stato Aqababe, influencer francese specializzato in gossip e notizie di scandali, già noto per le sue “indagini” su star e personaggi della tv.

Il giovane, che conta centinaia di migliaia di follower, aveva annunciato “in esclusiva” la morte dell’ex attrice, sostenendo perfino che il suo feretro fosse stato ordinato a Saint-Paul-de-Jarrat, nei Pirenei.

Una trovata tanto morbosa quanto infondata, che ha subito scatenato il panico tra i fan di Bardot. C’è chi ha aggiornato la sua pagina Wikipedia, chi ha condiviso post di cordoglio e chi, più cautamente, ha preferito attendere fonti ufficiali. Ma poche ore dopo, è arrivata la risposta della diretta interessata, tagliente come solo lei sa essere: “Un’idiozia totale”, ha commentato, pubblicando un messaggio di smentita sul suo profilo X, per poi aggiungere che non ha alcuna intenzione di lasciare questa terra “a cuor leggero”.

La reazione della diva ha fatto subito il giro del mondo, ribaltando la narrativa in poche righe e restituendo al web una lezione di realtà — e di ironia. A novantun anni, Brigitte non solo è viva, ma continua a incarnare quella stessa forza indomabile che l’ha resa, fin dagli anni ’50, il simbolo della libertà femminile e della sensualità francese.

Un’icona che non si arrende: dalla malattia al ritorno a Saint-Tropez

Le voci sulla presunta morte di Brigitte Bardot arrivano in un momento già delicato per la star. Solo poche settimane fa, l’attrice era stata ricoverata in una clinica privata di Toulon per una “leggera operazione chirurgica”, legata a una malattia non specificata. Dopo tre settimane di trattamento, era tornata nella sua amata casa di Saint-Tropez, tra la vegetazione mediterranea e il mare del Var, dove da anni vive ritirata insieme al marito Bernard d’Ormale.

A rassicurare i fan, oltre al suo tweet esplosivo, ci ha pensato il suo entourage: “Madame Bardot è tornata a casa e sta bene”. Parole che riportano serenità ma non stupiscono chi conosce la tenacia della diva. Solo un anno fa, nel luglio 2023, aveva avuto un problema respiratorio causato dalle temperature torride dell’estate francese. Anche allora i medici erano intervenuti nella sua villa, La Madrague, quella che negli anni ’60 era diventata un simbolo di bellezza e libertà, immortalata in mille fotografie con il mare sullo sfondo e il vento nei capelli biondi di lei.

La Bardot di oggi, più fragile forse, ma non meno determinata, continua a vivere circondata dai suoi animali, con un’energia che smentisce ogni presagio.