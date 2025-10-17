“Brigitte Bardot operata d’urgenza per una grave malattia”: le sue condizioni

Brigitte Bardot sarebbe ricoverata da almeno tre settimane in condizioni preoccupanti e a seguito di un'operazione delicata per una grave malattia

IPA Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, icona intramontabile del cinema francese e simbolo assoluto di un’epoca, starebbe attraversando un momento di grande fragilità. Secondo quanto riportato da Nice-Matin e confermato da Ici Provence, l’attrice, che ha compiuto 91 anni lo scorso 28 settembre, è ricoverata da alcune settimane presso l’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel Var. Fonti vicine alla struttura hanno fatto sapere che Bardot è stata sottoposta a un intervento chirurgico legato a una grave malattia, le cui cause specifiche non sono state rese note per volontà della famiglia che si è stretta nel più stretto riserbo.

Brigitte Bardot ricoverata, come sta adesso

L’operazione, condotta con la massima riservatezza, sarebbe avvenuta dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. Al momento, secondo quanto trapela, Brigitte Bardot sarebbe in fase di recupero e potrebbe essere dimessa nei prossimi giorni, qualora il decorso post-operatorio prosegua senza complicazioni. Ma gli stessi medici avrebbero invitato alla prudenza, sottolineando la delicatezza del quadro clinico legato all’età avanzata della diva.

Bardot vive da anni nella sua casa di La Madrague, a Saint-Tropez, dove conduce un’esistenza lontana dai riflettori, circondata dagli animali – cavalli, cani, oche e asini – che ama e protegge attraverso la Fondation Brigitte Bardot, da lei fondata nel 1986. La battaglia per i diritti degli animali è divenuta la missione della sua vita, un impegno che l’ha portata spesso a schierarsi con determinazione e, talvolta, a dividere l’opinione pubblica.

Un altro episodio nel 2023

Lontana dal grande schermo ormai da più di cinquant’anni, Brigitte Bardot ha superato tempo e spazio, imponendosi come simbolo di bellezza libera, anticonformista e ribelle. Film come E Dio creò la donna (1956) o Il disprezzo (1963) hanno contribuito a creare un’immagine di donna diversa da quella alla quale il cinema contemporaneo aveva abituato il pubblico, infrangendole convenzioni di un’epoca in cui le artiste dovevano essere ancora troppo comprese in ruoli che, talvolta, non valorizzavano davvero il loro talento.

“È stata una scelta. L’ho scelto io”, aveva raccontato in un’intervista alla televisione francese Bfm, “Ho sempre voluto andarmene prima che qualcuno mi abbandonasse. Sentivo che il cinema stava andando a rotoli. Sentivo che non c’erano più belle storie, belle sceneggiature, buoni dialoghi, non c’erano più registi con una visione. È così che ho preso la decisione di smettere”.

Già nel gennaio 2023 l’attrice era stata ricoverata d’urgenza a causa di un’insufficienza respiratoria, episodio che aveva destato preoccupazione tra i suoi numerosi ammiratori in tutto il mondo. Nonostante la fragilità fisica, Bardot aveva mostrato allora la sua consueta forza d’animo, rassicurando i fan con poche parole: “Tutto bene, ho avuto un colpo di calore. Ora respiro meglio”. In queste settimane è però regnato il silenzio, segno che sta accadendo qualcosa di davvero delicato.

Oggi, a distanza di quasi due anni, il suo nome si lega ancora alla grande preoccupazione per la sua salute. Pare comunque che le dimissioni dall’ospedale siano imminenti benché le sue condizioni rimangano serie. Per il momento, mancano le notizie ufficiali a riguardo e ora non resta che aspettare, e sperare, che tutto si risolva per il meglio.