Brigitte Bardot dimessa dall’ospedale: “Rispetto per la sua privacy”

Brigitte Bardot sta bene ed è tornata a casa, dopo il ricovero in ospedale e l'intervento chirurgico a cui si è sottoposta

Getty Images Brigitte Bardot: icona di bellezza e sensualità senza tempo

Per qualche ora il mondo è rimasto col fiato sospeso, alla notizia del ricovero dell’iconica BB, sottoposta a intervento chirurgico. Ma ecco la buona notizia: Brigitte Bardot sta bene, è stata dimessa ed è tornata a Saint-Tropez, dove ormai vive da anni nella più totale riservatezza, immersa nel verde e circondata dai suoi amati animali. La notizia giunge direttamente dal suo entourage, come riportato da Le Figaro.

Brigitte Bardot torna a casa dopo l’intervento

Spesso siamo restii a utilizzare termini come “iconica“, inflazionati e talvolta gettati lì un po’ a sproposito, ma qui è d’obbligo. Brigitte Bardot è una vera icona e, anche a distanza di tanti anni dai suoi ultimi, grandi successi, non c’è essere vivente che non sappia quanto peso abbia avuto nel cinema francese (e non solo). Lo sanno anche i muri, insomma.

Non vien difficile immaginare come la notizia del suo ricovero in ospedale abbia scosso un po’ tutti. Di recente ha compiuto 91 anni e l’alone di riservatezza tutt’attorno non ha fatto altro che alimentare la preoccupazione dei fan. Se a questo aggiungiamo le solite speculazioni su un’eventuale “grave malattia” o presunte “condizioni preoccupanti“, il pasticcio è servito. È anche per tale ragione che il suo entourage ha deciso di diffondere un comunicato ufficiale, precisando come sta l’attrice, pur evitando di scendere troppo nel dettaglio.

Brigitte Bardot “si sta ora riposando a casa, non risponderà ad alcuna sollecitazione e ringrazia tutti affinché rispettino la sua intimità e tranquillità”. Una richiesta più che legittima e in linea col suo stile di vita, ormai ritirato e volto alla più totale privacy. L’attrice ha tenuto a “ringraziare tutti coloro che si preoccupano per la sua salute”, per rassicurarli, dedicando un pensiero anche alla “équipe chirurgica e tutto il personale che ha garantito la sua guarigione”.

L’unica cosa che le serve adesso è totale riposo, così da completare il periodo di convalescenza senza inutili stress o complicazioni.

Cosa è successo a Brigitte Bardot

L’attrice è stata ricoverata presso la clinica privata Saint-Jean di Tolone, una struttura situata nel dipartimento del Var. Fonti a lei vicine, citate dall’agenzia France Presse, hanno specificato che la procedura chirurgica è stata classificata come “lieve” e “particolarmente soddisfacente,” garantendo un esito positivo che ha permesso un rapido ritorno alla vita domestica.

L’allarme era scattato – seppur senza fondamento effettivo – considerati i precedenti problemi medici affrontati da Brigitte Bardot, che ad esempio nel 2023 era stata ricoverata per un’insufficienza respiratoria. In molti avevano pensato al peggio ma, per fortuna, l’emergenza è rientrata. L’attrice è tornata a Saint-Tropez, dove si divide tra la villa La Madrague e La Garrigue, dimora più isolata immersa nella macchia mediterranea, luoghi in cui ormai da anni conduce una vita semplice, circondata dai suoi amati animali.

“È stata una scelta. L’ho scelto io – aveva raccontato in un’intervista, a proposito della sua decisione di ritirarsi a vita privata -. Ho sempre voluto andarmene prima che qualcuno mi abbandonasse. Sentivo che il cinema stava andando a rotoli. Sentivo che non c’erano più belle storie, belle sceneggiature, buoni dialoghi, non c’erano più registi con una visione. È così che ho preso la decisione di smettere”.