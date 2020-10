Brigitte Bardot: bellezza e sensualità senza tempo

Brigitte Bardot, l'immortale, l'icona di bellezza senza tempo. Simbolo di una sensualità libera e spregiudicata che si è affermata, grazie a lei, negli anni '60. Il suo celebre broncio, i lunghi capelli biondi spettinati, selvaggi o cotonati a nido d’ape sulla testa. Le sue fasce, i pantaloni, i foulard, i piedi nudi, la sua sessualità trasgressiva e insolente. BB ha dettato mode e segnato un’epoca. Ha monopolizzato l’attenzione per “soli” 17 anni, dal 1956 al 1973, ma dopo di lei, nello showbiz, niente è stato come prima. E anche se è lontana dalle scene da 47 anni, nessuno l’ha mai dimenticata. Lei ha scritto: “Ho cantato come le cicale per celebrare la vita. L’amore, la danza, la libertà. Il sole, la spiaggia, la nostalgia. L’insolenza, lo champagne, la sangria. E ho fatto bene!”