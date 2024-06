Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Julia De Nunez è Brigitte Bardot

Il mito, la diva, il sogno: è una Brigitte iconica quella di Bardot, la nuova serie di Canale5 in onda da lunedì 17 giugno e creata da Danièle e Christopher Thompson. A vestire i panni dell’attrice più iconica di sempre, l’unica capace di stravolgere tutti gli schemi e portare un’immagine diversa della donna sul grande schermo, è Julia De Nunez, artista giovanissima e particolarmente somigliante all’originale.

La trama di Bardot

La miniserie in onda su Canale5 con Julia De Nunez ripercorre l’ascesa di Brigitte Bardot e la rivoluzione che l’ha vista protagonista, capace di influenzare un’intera generazione. Le prime tre serate raccontano un decennio della sua vita, quella dai 15 ai 26 anni, e che l’hanno vista passare dal più freddo anonimato al successo di portata mondiale. Da qui nascono le sue passioni più travolgenti, i tentativi di mettere fine alla sua vita, le fughe dalla stampa e i tradimenti di una giovane donna tanto irresistibile quanto fragile, bisognosa di un amore che non ha mai trovato davvero.

Da giovane francese della Parigi perbene, si innamora di Roger Vadim a soli 15 anni. L’affascinante e giovane bohemien è il primo a sconvolgere la sua vita e il suo futuro. A soli 20 anni, Brigitte Bardot ha girato oltre 20 film ma la fama arriva con la prima pellicola di Vadim, che nel frattempo era diventato suo marito, Et Dieu… créa la femme. Il mito di B.B. si estende oltre i confini del suo Paese e diventa iconico: tutte le ragazze vogliono essere come lei, libere, e padrone del proprio futuro.

In Bardot si racconta anche il cambiamento di un Paese, la Francia degli anni ’50, reduce dalla Seconda Guerra Mondiale e alle prese con il contestato conflitto in Algeria. La Francia inizia a colorarsi, a riempirsi di discoteche in cui i ragazzi stanno iniziando a imparare a divertirsi. Brigitte Bardot lancia la moda delle minigonne, delle criniere da leone, delle scollature, degli occhi truccati con l’eyeliner, delle camicie annodate sopra l’ombelico, degli shorts e delle ballerine.

Il cast

Partecipano a Bardot:

Julia De Nunez – Brigitte Bardot

Victor Belmondo – Roger Vadim: autore, regista, è il primo marito di Brigitte, il suo primo amore, suo pigmalione, l'ama profondamente e resterà al fianco di Brigitte per tutta la durata della serie;

Géraldine Pailhas – Toty: è Anne-Marie Bardot, madre di Brigitte, rigorosa e materna;

Hyppolite Girardot – Pilou: è Louis Bardot, il padre di Brigitte;

Yvan Attal – Raoul Levy: è il produttore di Et Dieu… créa la femme, En cas de malheur, Babette s'en va-t-en guerre, La Vérité. Geniale, megalomane ma anche un uomo estremamente fragile;

Geniale, megalomane ma anche un uomo estremamente fragile;

– Raoul Levy: è il produttore di Et Dieu… créa la femme, En cas de malheur, Babette s’en va-t-en guerre, La Vérité. Geniale, megalomane ma anche un uomo estremamente fragile; Giuseppe Maggio – Enzo

– Enzo Valentina Romani – Peggy

Anne Le Ny – Olga Horstig: è la manager di Brigitte; solida, materna, tanto che Brigitte la chiama "mamma Olga", è l'agente più potente di Parigi tra il 1950 e il 1960;

Oscar Lesage – Jacques Charrier: figlio di un colonnello, giovane attore promettente, sarà il secondo marito di Brigitte e padre di suo figlio Nicolas;

Noham Edje – Jean-Louis Trintignant: giovane attore promettente, vive con Brigitte una passione travolgente durante le riprese di Et Dieu… créa la femme;

– Jean-Louis Trintignant: giovane attore promettente, vive con Brigitte una passione travolgente durante le riprese di Et Dieu… créa la femme; Jules Benchetrit – Sami Frey: scelto da Clouzot e da Brigitte per interpretare il suo amante nel film La Vérité, lo diventerà nella vita.

Quando e dove va in onda

Bardot va in onda su Canale5 dal 17 giugno e dopo il consueto appuntamento con Paperissima Sprint. La serie va in onda in contemporanea su Mediaset Infinity e qui rimane disponibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.