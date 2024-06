Chi è Julia de Nunez, l’attrice della miniserie Bardot

Oggi in prima serata la miniserie su Brigitte Bardot, interpretata dall'attrice esordiente Julia De Nunez, scelta per la sua incredibile somiglianza

Fonte: IPA Chi è Julia De Nunez, l'attrice che interpreterà Brigitte Bardot

Da oggi, 17 giugno, Canale 5 trasmetterà in prima serata la miniserie “Bardot”, dedicata alla vita della celebre icona del cinema, Brigitte Bardot. La narrazione della serie prende il via dai suoi primi passi nel mondo della moda, quando a soli 15 anni posò per la copertina del settimanale Elle, un momento che segnò l’inizio della sua ascesa. Fu proprio grazie a questi scatti che Brigitte fu notata da Roger Vadim, il quale le spalancò le porte del mondo cinematografico. Nel ruolo di Brigitte Bardot, vedremo l’attrice Julia De Nunez.

Julia De Nunez: giovane talento emergente

Nata il 17 maggio 2000 a Buenos Aires, Julia De Nunez ha vissuto la sua infanzia a Parigi, dove ha coltivato fin da piccola una passione per la recitazione. Sin da giovane, Julia si è distinta per la sua somiglianza con Brigitte Bardot, tanto che i suoi compagni di scuola le regalarono dei poster dell’attrice francese.

Dopo aver completato gli studi, Julia ha deciso di intraprendere una carriera nel teatro e nel cinema, formandosi alla rinomata scuola di recitazione Périmony. Questa istituzione parigina ha formato numerosi attori e attrici di successo, tra cui Fanny Ardant e François Cluzet.

Nel 2022, Julia è stata scelta per interpretare Brigitte Bardot nella miniserie televisiva in sei episodi scritta e diretta da Danièle Thompson e suo figlio Christopher. La serie è stata presentata in anteprima mondiale al Séries Mania Festival di Lille nel marzo 2023. Julia ha raccontato di essere rimasta sorpresa dalla portata del progetto, avendo inizialmente pensato che si trattasse di un cortometraggio studentesco. Era infatti alla sua prima audizione per una produzione di tale rilievo.

La scelta di Julia De Nunez per il ruolo di Brigitte Bardot

Danièle Thompson ha elogiato Julia per la sua grazia, fotogenicità e talento naturale, caratteristiche che le hanno permesso di emergere tra le numerose candidate per il ruolo di Brigitte Bardot. La miniserie richiedeva un’attrice capace di rappresentare la trasformazione di Bardot da adolescente a icona sexy del cinema.

Per prepararsi al ruolo, Julia ha seguito corsi di danza, inclusi quelli di flamenco, che l’hanno aiutata a familiarizzare con il proprio corpo e a interpretare al meglio la figura di Bardot. Questa interpretazione le ha già valso un importante riconoscimento: la Ninfa d’Oro per la migliore esordiente internazionale al Festival della Televisione di Monte-Carlo.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Julia de Nunez descrive Bardot come una donna libera e all’avanguardia, capace di emanciparsi nonostante i vincoli della sua epoca.

Vita privata e fidanzato

Julia De Nunez mantiene un basso profilo riguardo la sua vita privata, e non si sa molto circa le sue relazioni personali. Inoltre, l’attrice non è presente sui social media, non avendo un profilo Instagram.

Brigitte Bardot, icona senza tempo

Brigitte Bardot, oggi 89enne, ha iniziato la sua carriera come modella prima di diventare un’attrice e cantante di fama internazionale. Ritiratasi dalle scene nel 1974, negli ultimi anni Bardot si è dedicata attivamente alla causa dei diritti degli animali, fondando la Fondazione Brigitte Bardot per il Benessere e la Protezione degli Animali, finanziata anche attraverso la vendita all’asta dei suoi beni personali.

Nel 1996, Bardot ha pubblicato un’autobiografia intitolata “Mi chiamano B.B.”, in cui ha raccontato la sua carriera, i suoi amori e il complesso rapporto con i media. Successivamente, nel 2011, ha associato il suo nome a una linea di abbigliamento, continuando a mantenere viva la sua presenza nel panorama pubblico.