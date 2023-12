Le fiction Mediaset che vedremo nel 2024

Dall’atteso ritorno di Gabriel Garko all’appuntamento con la coppia Yaman/ Chillemi, ecco i titoli da non perdere

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Fonte: IPA Francesca Chillemi e Can Yaman

Un anno all’insegna della grande fiction per Mediaset, con l’atteso ritorno di alcuni tra i volti più amati del piccolo schermo. Accanto agli show che da anni caratterizzano il palinsesto dell’azienda di Cologno Monzese, come C’è posta per te e L’Isola dei famosi, troviamo infatti una serie di titoli destinati ad appassionare e commuovere il grande pubblico. Tra attesi ritorni e novità assolute, ecco alcune tra le fiction che potremo guardare (e riguardare) nel 2024.

I fantastici 5: Raoul Bova tra sport e famiglia

La fiction in quattro puntate è diretta da Alexis Sweet e prodotta da Lux Vide. Protagonista de I fantastici 5 è invece Raul Bova, che veste i panni di Francesco, un uomo che ha rinunciato alla carriera di allenatore olimpico per tenere fede ai suoi impegni di famiglia. Rimasto vedovo, l’ex sportivo decide di accettare una nuova scommessa: preparare un gruppo di atleti paralimpici in vista dei campionati europei.

Nonostante le difficoltà e lo scetticismo di chi lo circonda, Francesco riuscirà a trasformare il gruppo in una vera squadra, e a superare insieme alle figlie il lutto per la perdita dell’amata moglie. La messa in onda de I fantastici 5 è prevista per il Mercoledì.

Vanina Guarrasi: Giusy Buscemi combatte la mafia

Grande attesa per la serie tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia con Giusy Buscemi. La storia è quella di una brillante agente dell’ antimafia di Palermo, che si trasferirà a Catania diventando vicequestore della Squadra Mobile. Un nuovo ambiente, nuovi colleghi e un doloroso passato alle spalle con cui si troverà ancora a fare i conti. Senza tuttavia rinunciare all’amore. Nel cast, oltre alla ex Miss Italia, anche Giorgio Marchesi, Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque e Corrado Fortuna.

Se potessi dirti addio, il ritorno di Gabriel Garko

Ad otto anni dalla messa in onda di ‘Non è stato mio figlio’, Gabriel Garko torna a recitare in una fiction grazie a questa miniserie in tre puntate diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. L’attore è Marcello, un uomo che proverà a recuperare la memoria persa grazie all’aiuto della psichiatra Elena (Anna Safroncik), che si trova a sua volta a fare i conti con la misteriosa morte del marito. I due, accomunati da un imprevedibile passato, cercheranno di fare luce sulle rispettive verità.

Viola come il mare 2: il bis della coppia Chillemi/Yaman

Tornano Francesca Chillemi e Can Yaman nei panni di Viola e Francesco, alle prese con nuove indagini nell’assolata Palermo. Ma l’arrivo di un affascinante pubblico ministero complicherà ulteriormente i rapporti tra i due. La ricetta è sempre la stessa: poliziesco e commedia romantica si fondono in una serie che ha già conquistato milioni di spettatori.

Bardot- La Serie: il mito di B.B. arriva in tv

L’ascesa e il declino di un mito della settima arte raccontata in tre puntate: Brigitte Bardot rivive grazie all’esordiente Julia de Nunez in tre puntate scritte e dirette da Danièle Thompson e Christopher Thompson. La serie racconta la vita di B.B. tra il 1949 ed il 1960, dopo l’incontro con il regista Roger Vadim e l’ascesa nell’ Olimpo del cinema. Nel cast, anche l’italiana Valentina Romani, nota al grande pubblico grazie alla fiction Mare fuori.