Dopo l'iniziale indiscrezione, ad avere datoè stata Romina Carrisi stessa a Verissimo. Quello in arrivo è il suo primo figlio - un maschietto - dal compagno Stefano Rastelli, più grande di 17 anni. "È un bambino molto desiderato, lo volevamo entrambi", ha rivelato la Carrisi nel salotto di Silvia Toffanin. "Lei è super entusiasta. Papà all'inizio mi ha fatto un'esclamazione irripetibile in pugliese. Diventa nonno per la quarta volta, è stra premuroso".