Primi bikini dell’estate 2024: vince Elisabetta

Fonte: IPA/Getty Images Elisabetta Canalis, 10 look che hanno fatto la storia (e qualche scivolone)

Con l’estate alle porte, cresce la voglia di mare e sole. Mentre alcuni vip scappano verso località esotiche dove il gran caldo è tutto l’anno, altri si accontentano del primo sole per sfoggiare i bikini più di tendenza, anticipazione dei fashion trend della nuova stagione.

Se poi vivi in città di mare, dove è pressoché estate tutto l’anno, come Elisabetta Canalis a Los Angeles, è gioco facile. Per ora, Eli, grazie al suo fisico statuario e scolpito, vince a mani basse e si aggiudica, già ad aprile, lo scettro di regina della (prossima) estate.

Vediamo insieme i primi costumi sfoggiati dalla show girl

Elisabetta e Skyler a Malibù: splendide

Fonte: IPA

Elisabetta e il trikini bicolore: vero must have dell’estate

Elisabetta e il costume carne con camicione