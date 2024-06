Elisabetta Canalis in love: parla per la prima volta il fidanzato Georgian Cimpeanu

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu. Una coppia complice e affiatata, che vive la relazione lontana dai riflettori (ma non disdegna qualche apparizione saltuaria sui social). La soubrette e il campione di kickboxing si frequentano ormai da un anno e né la differenza d’età né la distanza geografica rappresentano degli ostacoli. A farlo sapere Cimpeanu, che per la prima volta ha parlato del suo legame con l’ex Velina di Striscia la notizia.

Parla per la prima volta Georgian Cimpeanu, il fidanzato di Elisabetta Canalis

Tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu c’è sintonia nonostante la differenza d’età: lei è più grande di lui di quindici anni. “Dipende tutto dai caratteri, se ti prendi la differenza di età si assottiglia. Elisabetta sembra che abbia 30 anni, come me”, ha detto Cimpeanu al settimanale Diva e Donna.

Pure la distanza tra Los Angeles (dove vive lei) e Milano (dove abita lui) non è assolutamente un problema: “Non è facile ma va bene così. Riusciamo a vederci quanto basta”, ha spiegato Georgian, che ha instaurato un ottimo rapporto con Skyler Eva, la figlia che la Canalis ha avuto 8 anni fa dall’ex marito Brian Perri.

Dove e come si sono conosciuti Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu? Il loro rapporto è nato grazie alla kickboxing, passione di entrambi. Lui ha ammesso di essersi emozionato quando l’ha incontrata per la prima volta per una lezione: “Non ero abituato ad avere a che fare con persone famose. E poi io, appena conosco una persona, fatico a essere espansivo”.

Ma il sentimento è sbocciato solo “andando avanti con il tempo” ed oggi è più forte che mai. Sulla stessa lunghezza d’onda Elisabetta Canalis, che in un’intervista a Grazia di qualche tempo fa ha dichiarato: “Sto molto bene e sono felice. Non è stato facile. Chi mi sta vicino ha saputo capire il momento delicato che stavo attraversando. E solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me”.

Fonte: IPA

Georgian Cimpeanu ha saputo conquistare Elisabetta Canalis con determinazione e dolcezza, rispettando i suoi tempi, quelli di una donna alle prese con un divorzio e una bambina piccola da crescere. “Non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione e che il rapporto a due inevitabilmente può modificarsi”, ha confessato Eli a proposito del suo divorzio da Brian Perri.

Per amore della figlia Skyler Eva, Elisabetta Canalis ha deciso di restare a vivere a Los Angeles: “Non mi trasferisco. Mia figlia ha 8 anni e frequenta le elementari. La mia priorità e quella di Brian è stata, da subito, non stravolgere la sua vita. Con Skyler funziona la costanza, serve incoraggiarla con i compiti, nello sport e con i rapporti sociali. Ci siamo imposti di non cambiare le sue abitudini”.

Fonte: IPA

Chi è Georgian Cimpeanu, il fidanzato di Elisabetta Canalis

Georgian Cimpeanu è rumeno d’origine, ma è cresciuto in Italia. Papà muratore, mamma casalinga, è sempre stato un grande amante dello sport. Chiamato Iceman, è un campione di kickboxing famosissimo nel suo ambiente. È stato tre volte campione del mondo di kickboxing e una volta campione d’Italia. È laureato in Scienze Motorie. Non è mai stato sposato e non ha figli.