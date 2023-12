Fonte: IPA/Getty Images Elisabetta Canalis, 10 look che hanno fatto la storia (e qualche scivolone)

Spesso dati in crisi, di tempo ne è passato da quando è stata ufficializzata la separazione di Elisabetta Canalis da Brian Perri, con cui ha avuto la sua amatissima figlia Skyler Eva. Per la prima volta, però, la showgirl ha rotto il silenzio, discutendo in un’intervista la fine di quell’amore che ha fatto sognare: una favola americana. Nonostante l’addio, rimane il rispetto e soprattutto il desiderio di sostenere la famiglia che hanno creato.

Elisabetta Canalis parla della separazione da Brian Perri per la prima volta

Non è mai facile parlare della fine di un amore. Non è lo è mai neppure per i Vip, che devono spesso farlo di fronte a milioni di persone, come è accaduto a Belen Rodriguez a Domenica In. Elisabetta Canalis, invece, ha voluto raccontare la separazione da Brian Perri con una cover su Grazia e una lunga intervista dove ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata questo finale. Come è normale, alla fine: chi, nel giorno delle nozze, pensa che un amore possa essere destinato a non durare per sempre?

“L’idea di ‘per sempre’ non esiste, l’ho imparato nell’ultimo anno, ma questo non significa qualcosa di negativo. Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, non era così che mi aspettavo andassero le cose”. Al momento, la coppia è separata, ma non è ancora legalmente divorziata. Da tempo, inoltre, al suo fianco c’è un nuovo amore, ovvero il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. Ha ammesso di aver aspettato per parlarne, anche per rispetto della sensibilità di tutti. “Ho aspettato a parlarne, voglio rispettare la sensibilità di tutti. Ho uno splendido rapporto con il mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri”, ha spiegato nel corso dell’intervista.

La scelta di rimanere in America

Elisabetta Canalis non tornerà in Italia a vivere in modo stabile. Ancor prima di tutto, ha spiegato che al centro della sua vita rimane la figlia Skyler Eva. La separazione è avvenuta nel modo più pacifico possibile anche per questo motivo. Come ha spiegato l’ex Velina di Striscia la Notizia, l’ex coppia si è lasciata “guardandosi negli occhi e provando a capirsi”, evitando qualsiasi trauma (o dramma).

“Non mi trasferisco. Mia figlia ha 8 anni e frequenta le elementari. La mia priorità e quella di Brian è stata, da subito, non stravolgere la sua vita. Con Skyler funziona la costanza, serve incoraggiarla con i compiti, nello sport e con i rapporti sociali. Ci siamo imposti di non cambiare le sue abitudini. Non semplice, certo. Ma non toglierei mai un papà come Brian a mia figlia”.

Questo, alla fine, è un periodo di transizione per la showgirl. Tutto è cambiato, abbastanza rapidamente, ed è fondamentale trovare un equilibrio adatto a tutti, nel “rispetto di ciascuna delle parti coinvolte”. Forse è proprio per questo che è andata a vivere ad appena dieci minuti di auto dalla casa precedente, dove viveva con Perri. Al momento, è davvero felice e sta bene, anche se non è stato facile. “Solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me”, ha rivelato sul nuovo compagno.