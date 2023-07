Elisabetta Canalis preoccupa la famiglia del nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu

Fonte: IPA Elisabetta Canalis

Prima estate da divorziata ma con un nuovo amore per Elisabetta Canalis. La soubrette sarda ha detto addio all’ormai ex marito Brian Perri, il chirurgo ortopedico americano che aveva sposato nel 2014. I motivi della rottura? Differenze inconciliabili e voglia di prendere strade differenti. Da qualche mese l’ex Velina di Striscia sta frequentando il suo maestro di kickboxing Georgian Cimpeanu, quindici anni più piccolo. Un amore già importante, tanto che Eli ha presentato lo sportivo alla figlia Skyler Eva: i tre si sono concessi qualche giorno di relax tutti insieme in Sardegna.

Elisabetta Canalis fa preoccupare i genitori di Georgian Cimpeanu

Al momento Elisabetta Canalis non ha ancora confermato, ma neppure smentito, la love story con Georgian Cimpeanu ma le foto insieme dell’ultimo periodo parlano chiaro. C’è amore, passione, sintonia e tanta complicità. Alcuni amici della coppia hanno spifferato al settimanale DiPiù: “Fanno sul serio, lei è molto serena”. Non tutti, però, vedrebbero di buon occhio questa unione: pare che la famiglia di Cimpeanu sia piuttosto preoccupata per la situazione e l’eccessiva esposizione mediatica del loro ragazzo, fino a poco tempo fa sconosciuto al grande pubblico e del tutto estraneo alla cronaca rosa.

Georgian Cimpeanu è rumeno d’origine, ma è cresciuto in Italia. Qui vivono ancora i suoi genitori: casalinga la mamma, muratore il papà. “Georgian è un ragazzo buonissimo e pare che la madre sia un po’ preoccupata per la svolta che sta prendendo la sua vita”, hanno spifferato alcuni abitanti di Villanova di Guidonia, alle porte di Roma, dove il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis si è trasferito all’età di cinque anni, con i suoi parenti, da Focsani, città della Romania. “Elisabetta è una stella, un’italiana famosa, figlia di un dottore molto rinomato, mentre loro sono gente semplice”, hanno spiegato.

Chi è Georgian Cimpeanu, il fidanzato di Elisabetta Canalis

Fino ad oggi lo sport è sempre stato il motore della vita di Georgian CImpeanu che, in un’intervista a Formen Magazine, ha raccontato: “Per anni non ho pensato alla famiglia, alle ragazze, al divertimento, c’era esclusivamente lo sport e la mia volontà di vincere”. Da qualche tempo, però, Georgian – soprannominato tra l’altro IceMan – ha lasciato le competizioni dopo quattro vittorie mondiali ed è diventato un personal trainer delle star, tra l’Italia, Milano soprattutto, e gli Stati Uniti.

“Quando i genitori di Georgian hanno visto che il loro ragazzo era diventato un campione ci hanno anche tenuto che studiasse all’Università, si è laureato in Scienze Motorie a Tor Vergata a Roma. Hanno fatto in modo che il loro ragazzo non perdesse nessun treno”, hanno affermato sempre persone vicine a Cimpeanu. E poi ancora: “I suoi genitori sono preoccupati. Si chiedono se questo amore con la Canalis possa fargli perdere di vista il senso di tutti i loro sacrifici e allontanarlo dagli affetti che contano nella vita”.

Al contrario di Elisabetta Canalis, Georgian Cimpeanu non è mai stato sposato e non ha figli. Da subito ha instaurato un ottimo rapporto con Skyler Eva, la figlia di 8 anni della showgirl.