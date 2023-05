Elisabetta Canalis e il nuovo fidanzato, ora è ufficiale: chi è Georgian Cimpeanu

Elisabetta Canalis ha ufficialmente voltato pagina, dopo le innumerevoli indiscrezioni degli ultimi mesi. A lungo si è discusso della crisi con Brian Perri, fino a quando non è giunta la conferma del divorzio imminente. Ma la Canalis non è da sola: al suo fianco, infatti, c’è Georgian Cimpeanu, conosciuto con il soprannome Iceman, kickboxer d’eccezione. Proprio la kickboxing è il filo conduttore tra l’ex Velina e il suo nuovo fidanzato. Scopriamo tutto su di lui.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, la storia d’amore è ufficiale

Mesi di indiscrezioni, di scatti rubati, di chiacchiericcio. E, alla fine, è tutto vero: Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu sono una coppia. A confermare la relazione è stato il settimanale Chi, con il numero del 24 maggio 2023. Lontani dall’Italia, la Canalis e Cimpeanu si sono concessi una tenera passeggiata d’amore per le vie di Los Angeles, dove abita da anni l’ex Velina. Selfie, sorrisi e abbracci per la nuova coppia. Che tanto “nuova”, però, non è.

A marzo, infatti, abbiamo avuto la conferma del divorzio tra Brian Perri ed Elisabetta Canalis. Divorzio giunto dopo anni d’amore, un matrimonio da favola e la nascita della piccola Skyler Eva. Nessuna richiesta di mantenimento, e l’affidamento è congiunto: no, “Eli” e Brian non hanno scelto di farsi la guerra in tribunale in pieno stile Totti e Ilary. Semplicemente, il loro è stato la fine di un amore verso il tramonto, senza drammi (almeno non sui giornali).

La storia con Georgian Cimpeanu è ormai ufficiale, ma la frequentazione tra i due è iniziata tempo fa. Già, perché sempre il settimanale Chi li aveva paparazzati, infatti, durante la Fashion Week a Milano. L’ex Velina di Striscia la Notizia parlerà della nuova relazione? Sul divorzio aveva detto: “Confido nella sensibilità delle persone, non mi va di rilasciare niente”. Proprio il riserbo è un’ulteriore caratteristica condivisa dalla Canalis e da Cimpeanu.

Chi è Georgian Cimpeanu, il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis

Nato nel 1993, Georgian Cimpeanu è cresciuto a Roma, dove ha iniziato ad appassionarsi di sport e in particolare della kickboxing. In questa disciplina è diventato un Campione, un vero e proprio punto di riferimento. Non a caso, infatti, è conosciuto con il nome di Iceman. Ha anche frequentato la facoltà di Scienze Motorie a Roma, all’Università di Tor Vergata.

Del resto, è stato Campione del Mondo di kickboxing, Campione Europeo e anche Campione d’Italia. Per il resto, la sua vita è un po’ un mistero: è sempre stato molto riservato e non si conoscono altri flirt. Indubbiamente, la kickboxing ha unito questa coppia nel nome della passione per lo sport, e non solo. Perché l’amore, alla fine, ha fatto il resto.

La Canalis stessa aveva rivelato: “Questo sport mi ha fatto conoscere delle persone che mi hanno letteralmente cambiato la vita”. Probabilmente un riferimento a Georgian Cimpeanu in tempi non sospetti. “Mi ha sempre dedicato tempo insegnandomi tecniche nuove”. Adesso, però, la loro storia è ufficiale: possono viversi alla luce del sole, senza doversi nascondere. E non c’è niente di più bello.