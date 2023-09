Fonte: IPA Elisabetta Canalis alla Milan Fashion Week: più bella oggi che a 20 anni

“Elisabetta, così ci fai morire”. Scrivono più o meno così i suoi numerosi follower su Instagram, ad ogni nuovo post della showgirl, corredato da foto sempre più audaci e sexy.

Elisabetta Canalis, 45 anni compiuti il 12 settembre 2023, reduce dal divorzio dal marito Brian Perri e nuovamente impegnata con il suo allenatore di kickboxing Georgian Cimpeanu, sembra aver preso alla lettera i commenti dei fan che dopo averla vista alle recenti sfilate della Milan Fashion Week, si sono nuovamente sciolti in complimenti ed encomi al suon di “Sei meravigliosa” “Più bella adesso che a 20 anni” “Disumana”.

Perché se ci sono vip, come Belen, che sembrano attirare più critiche che elogi, qualunque cosa faccia, dica o pubblichi, la Canalis pare essere esente da hater, o quanto meno questi vengono abbondantemente superati dagli adulatori che la celebrano ad ogni foto postata. E lei, nonostante abiti dall’altra parte dell’oceano e non faccia programmi tv da anni (forse questa la sua fortuna?), continua ad essere amatissima dalle donne, che ne vedono un esempio di perfetto mantenimento negli anni, a suon di fitness e vita sana, e dagli uomini che si sciolgono guardandola, oggi, come ai tempi degli stacchetti a Striscia la Notizia.

Fonte: IPA

God Save la Canalis, che intanto se la ride sotto i baffi e cavalcando l’onda dell’alto gradimento pubblica foto sempre più audaci e pruriginose. Occhio, però Eli, perché talvolta il troppo stroppia e “tanto va la gatta al lardo..”