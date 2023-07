Elisabetta Canalis e George in Sardegna: amore e kickboxing

Fonte: IPA La calda estate vip, tra mare, montagna e campagna: le foto più belle

Estate di cambiamenti e di nuovi amori per molti vip, italiani e internazionali. Tra questi ci sono senza dubbio Ilary Blasi, in fuga d’amore in Brasile con Bastian ed Elisabetta Canalis. Formalizzata la pratica di separazione dal marito Brian Perri, papà della sua bambina Skyler, Eli è volata, come ogni estate, nella sua Sardegna, ma in compagnia del nuovo amore: il suo allenatore di kickboxing, il campione mondiale Georgian Cimpeanu.

I due non hanno ancora ufficializzato la relazione, ma ai giornali di gossip non sono sfuggite le loro prime uscite clandestine insieme da fidanzati (prima) e la loro prima vacanze insieme ( ora).

Il magazine Chi ha paparazzato la coppia, che ha affittato casa in costa Smeralda, tra uscite in spiaggia e relax a bordo piscina. Dove i due non perdono tempo e trovano il tempo di allenarsi, d’altronde l’amore per la kickboxing è ciò che li accomuna, che li ha fatti conoscere e innamorare.

Ma Elisabetta, da “maschiaccia” quale è sempre stata, trova il modo, tra un calcio e un pugno (sportivi), di fare uno scherzo a George e lanciarlo in piscina: “Non ho resistito 😆” scrive la showgirl postando il video su Instagram.

Di recente, per il secondo anno consecutivo, Elisabetta ha vinto il “Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition“, il più famoso evento di kickboxing in Italia. George è un campione e come recita il detto: “Chi si assomiglia, si piglia…”