Elisabetta Canalis e Brian Perri: i rapporti dopo il divorzio

Dopo mesi di indiscrezioni sulla separazione, Elisabetta Canalis e Brian Perri, alla fine, hanno scelto di divorziare. Ma non per questo si sono allontanati: hanno pur sempre una figlia insieme, la piccola Skyler Eva. Proprio per lei, sono rimasti in buoni rapporti. Niente liti o rancori, ma l’unione di due persone che si sono amate, che hanno trascorso dieci anni insieme e che alla fine, nonostante l’addio, continuano a farsi vedere insieme.

Elisabetta Canalis e Brian Perri insieme dopo la conferma del divorzio

Da mesi si vociferava della crisi tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. Una crisi che avrebbe tanti motivi secondo i giornali: dal desiderio dell’ex Velina di Striscia la Notizia di voler ritornare in Italia fino alle differenze inconciliabili. Nonostante tutto, però, l’ex coppia vuole comunque rimanere unita, insieme, soprattutto nelle occasioni speciali e negli incontri occasionali per Skyler Eva.

I rapporti sono rimasti a dir poco ottimi: a tenerli uniti c’è proprio lei, l’amore che provano per la figlia, che ha 7 anni. Sul profilo Instagram della conduttrice di Vite da Copertina, dopo tanto tempo, è ritornato proprio Perri: un video, una stories dedicata alla figlia che sta pattinando sul ghiaccio al fianco del suo papà.

Una famiglia serena, anche se non più sulla “carta”. Del resto, sono tante le coppie che, per amore dei figli, non hanno voluto farsi la guerra, come Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, o ancora Bruce Willis e Demi Moore. L’amore per i figli, in questo caso, è più forte di qualsiasi rancore.

Il desiderio di Elisabetta Canalis di tornare in Italia

Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno vissuto la classica storia da copertina, da manuale: il colpo di fulmine, l’incontro a una festa, la scelta di sposarsi in Sardegna e di vivere a Los Angeles, l’arrivo di Skyler Eva. Una quotidianità, però, diversa per la conduttrice, che ha sempre sentito la mancanza dell’Italia. In una delle ultime interviste al magazine 7, aveva detto: “Chiedo spesso a mio marito quando torneremo a vivere in Italia, non voglio invecchiare negli Stati Uniti”.

Potrebbe essere stato questo ad avere avuto un peso sulla fine del loro amore? Anche il cambiamento della Canalis potrebbe aver influito nella scelta: tra kickboxing, allenamenti e incontri sul ring, la sua vita negli ultimi anni è cambiata, ma ha sempre avuto l’Italia nel cuore, tanto da tornarci ogni volta che poteva, come in occasione della Milano Fashion Week, dove è stata sorpresa dai fotografi di Chi insieme a Georgian Cimpeanu.

L’affidamento congiunto per Skyler Eva

Sposati dal 2014, Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno scelto di separarsi senza farsi la guerra. I documenti di separazione, infatti, sono stati anticipati da People: stando alle informazioni, avrebbero chiesto l’affidamento congiunto della figlia, così da evitare qualsiasi problema.

Nessuna richiesta di mantenimento, anche se per ora la Canalis ha scelto di continuare a vivere a Los Angeles, in modo tale che Skyler Eva possa continuare a vedere il padre, instaurando una serena routine familiare. Una scelta non facile, considerando la sua mancanza, ma sono tanti gli impegni lavorativi che in ogni caso la riportano in Italia ogni anno.