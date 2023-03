Elisabetta Canalis, è finita con Brian Perri: “Ecco chi frequenta adesso”

Fonte: Getty Images MFW, Elisabetta Canalis mai così bella (e altre meraviglie)

Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata una (semi) conferma ufficiale: tra Elisabetta Canalis e Brian Perri sembrerebbe davvero finita. Da mesi, infatti, si vociferava di una crisi nera, mai smentita nelle ultime settimane. Ed è così che la conduttrice e showgirl è volata da Los Angeles a Milano per la Fashion Week da sola, senza nessuno al suo fianco. O almeno così sembrava, dal momento in cui è stata sorpresa insieme a un Campione di Kickboxing (e non è nemmeno la prima volta che sono stati visti insieme).

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu insieme a Milano

Ad aver condiviso le foto di Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu è stato Chi, diretto da Alfonso Signorini. Proprio questi scatti confermerebbero dunque la crisi con il marito, Brian Perri. A suggerire la rottura, non poco tempo fa, il settimanale Oggi: da tempo, infatti, il famoso chirurgo americano è assente sul profilo della showgirl.

A differenza delle foto e dei video con la figlia Skyler Eva, la Canalis ha smesso di condividere dei contenuti insieme al marito. Privacy, ricerca di intimità o – peggio – la famigerata crisi? Con Perri, ha vissuto una storia d’amore da sogno: il matrimonio in Sardegna, il trasferimento a Los Angeles (con l’Italia sempre nel cuore), la nascita di Skyler Eva.

Di lui aveva detto: “Mio marito è un essere umano speciale, che oltre ad amarmi, vuole il mio bene. È al mio fianco sempre, nella gioia e nel dolore. E tollera i miei difetti”. Molti parlano di un nuovo amore, di una pagina chiusa, ma, finché non c’è una ufficialità, rimangono ovviamente ipotesi.

Chi è Georgian Cimpeanu: la passione in comune con Elisabetta Canalis

C’è qualcosa che ha accomunato Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, ovvero la passione per la kickboxing. Potrebbe essere stata proprio quest’ultima ad aver contribuito allo scoccare della scintilla? Al momento non ci sono conferme né smentite. Georgian Cimpeanu, il cui soprannome è “Iceman”, è stato tre volte Campione di Kickboxing. È nato il 31 agosto del 1993, ed è residente a Villanova di Guidonia.

Il legame tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu

La loro non è comunque una frequentazione nata da poco. Tutt’altro, perché, facendo un giro sui rispettivi profili Instagram, possiamo notare diversi contenuti insieme, in particolare video registrati durante gli allenamenti di kickboxing. Inoltre, ad agosto del 2022, Diva e Donna aveva sorpreso la Canalis e Cimpeanu insieme al mare.

Naturalmente, con le foto condivise da Chi, è possibile comprendere maggiormente la natura del loro legame: amicizia speciale, flirt, o qualcosa di più? In occasione della Fashion Week, hanno potuto trascorrere del tempo insieme. La cena in un locale chic in pieno centro a Milano è stata l’occasione giusta per mostrarsi in pubblico, anche se non era il loro obiettivo.

Secondo Chi, infatti, dopo la cena, la Canalis e Cimpeanu hanno preso due taxi per non destare sospetti, ma alla fine sono arrivati entrambi nel palazzo dove ha alloggiato la showgirl. “Cimpeanu è arrivato alle 23, ha citofonato, è entrato e non si è visto uscire per ore”, ha riportato il settimanale.