Elisabetta Canalis torna single, addio al marito Brian Perri: l’Italia l’aspetta

Elisabetta Canalis è tornata single? I fan non possono fare a meno di chiederselo, analizzando il suo profilo Instagram. Voci di corridoio la vorrebbero impegnata a tempo pieno nel suo lavoro e, soprattutto, nel ruolo di madre della figlia Skyler Eva. Ciò che mancherebbe in questo quadro è la figura di suo marito Brian Perri.

Elisabetta Canalis single: rottura con il marito

Pochi dubbi per il settimanale Oggi, che lancia un’indiscrezione non di poco conto sulla vita privata dell’ex velina di Striscia La Notizia, dov’è stata per anni protagonista al fianco dell’ormai ex amica Maddalena Corvaglia.

Elisabetta Canalis è single e il suo profilo Instagram lo griderebbe a gran voce. Sui social, infatti, è ormai da molto tempo sparito suo marito Brian Perri, che non trova spazio in nessuno scatto, a differenza della figlia Skyler Eva.

Che si tratti di Los Angeles, New York, Sardegna o Milano, che siano foto, video o storie, l’immagine che Elisabetta Canalis pare offrire al suo pubblico è quella di una mamma single, pur essendo ancora sposata.

La presenza di Brian Perri non è mai stata una costante, a dire il vero, e lo stop ai post riguarda anche il suo profilo privato, dove condivide solitamente post legati alla propria attività professionale. Non ha però mai disdegnato post privati, come quello per gli auguri alla sua splendida moglie, che risalgono al 12 settembre 2021.

Per apprezzare un quadretto di famiglia sul profilo di Elisabetta Canalis si deve tornare indietro fino al 27 agosto 2022, che sembra ormai una vita fa. Di colpo pare che la discrezione sia divenuta d’obbligo, il che parrebbe un po’ strano.

L’alternativa, rilanciata in queste ore online, sarebbe quella di una crisi di coppia, e c’è già chi sogna un ritorno di Elisabetta Canalis in Italia, magari per cimentarsi in qualche nuovo progetto lavorativo.

Elisabetta Canalis e Brian Perri: storia d’amore

Una storia d’amore, quella tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, che dura da più di 10 anni. La coppia si è infatti conosciuta nel 2012, travolta da un colpo di fulmine durante una festa di Halloween.

Un sentimento così forte da spingerli a sposarsi appena due anni dopo, diventando marito e moglie nel 2014. L’ex velina di Striscia La Notizia, fiera delle proprie origini, ha convinto il medico americano a sposarsi ad Alghero, città natale della Canalis.

La sua vita si svolge però negli Stati Uniti, con Los Angeles che è diventata la sua nuova casa. È qui che la showgirl, conduttrice e imprenditrice è diventata mamma per la prima volta. Nel 2015 è infatti nata la piccola Skyler Eva, che oggi ha 7 anni.

Nel tempo la Canalis ha più volte suggerito l’ipotesi di un ritorno in Italia, una volta che il marito avrà terminato la propria attività di chirurgo. Una prospettiva mai realizzata, almeno in pianta stabile, che ora torna attuale in seguito alle voci su una possibile rottura. Non si tratta però dei primi rumor del genere legati al matrimonio dell’ex velina. Sul finire del 2022 si era già fatta largo questa ipotesi, mai smentita, e ora i fan attendono aggiornamenti dalla diretta interessata.