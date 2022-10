Elisabetta Canalis, in crisi con il marito: l’indiscrezione sulla fine del matrimonio

Fonte: IPA Elisabetta Canalis: i look pazzeschi alla Milan Fashion Week

Elisabetta Canalis sarebbe in crisi (di nuovo) con il marito, il chirurgo Brian Perri. L’indiscrezione è circolata più volte negli anni, e non è mai arrivata una secca smentita o conferma da parte dei diretti interessati, ma secondo le ultime voci il matrimonio sarebbe arrivato al capolinea. La showgirl e il marito, che vivono a Los Angeles, hanno una figlia, Skyler Eva, nata nel 2015.

Elisabetta Canalis, aria di crisi con il marito

In crisi sì, in crisi no. In questi otto anni di matrimonio non è certo la prima volta che si parla di una presunta crisi tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, il chirurgo italo americano convolato a nozze con lei nel 2014. Eppure, ad oggi, la coppia è sempre rimasta insieme, a Los Angeles, non dando mai spago ai pettegolezzi.

Ma secondo l’ultima indiscrezione, riportata dal settimanale Nuovo, tra i due l’amore sarebbe finito, o per lo meno, la loro relazione sarebbe arrivata a un punto di non ritorno. Una crisi intensa, più forte delle altre (se mai ci sono state), che avrebbe portato la coppia a prendere la decisione più dura: quella di separarsi.

“Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione” riporta la rivista di cronaca rosa, senza altri dettagli sulla situazione attuale. Di mezzo c’è una bambina di soli 7 anni, motivo per il quale, seppure fosse tutto vero, Elisabetta e Brian hanno scelto il silenzio stampa. In passato hanno deciso di non commentare mai le voci sulla loro relazione, dimostrando sempre con i fatti di essere una famiglia.

L’ultima foto insieme risale ad agosto, ma Brian non è molto social, e compare di rado negli scatti della moglie, quindi questo indizio potrebbe essere facilmente confutato. Non ci resta che aspettare i possibili risvolti di questa vicenda per scoprire la verità.

La storia d’amore di Elisabetta Canalis e il suo Brian

Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri si sono sposati nel 2014 ad Alghero, in Sardegna, terra natia della showgirl, e nel 2015 è nata la loro bambina, Skyler Eva. La famiglia ha sempre vissuto a Los Angeles, dove l’uomo lavora come chirurgo ma pare che, quando questa esperienza lavorativa sarà giunta al termine, il loro piano sia quello di tornare stabilmente in Italia.

Una vita completamente diversa per Brian, 54 anni, originario di Pittsburgh, che non ha mai abitato nel nostro paese nonostante di origini italiane. La coppia si è conosciuta nel 2013, ad una festa nella Città degli Angeli organizzata da amici comuni, e da allora Elisabetta e Brian sono diventati inseparabili, tanto da sposarsi solo un anno dopo.

Potrebbe essere proprio questa voglia della Canalis di tornare a vivere in Italia, per stare vicina alla sua famiglia, far crescere la loro bambina qui, e tornare in tv il motivo di questa crisi? Chissà, lei non ha mai nascosto di sentire la mancanza di casa, ma ha sempre affermato di amare la vita in California, la sua nuova carriera nel fitness e nella kickboxing, e non porterebbe mai sua figlia lontana dalla scuola e le sue amicizie.