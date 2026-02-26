Elisabetta Canalis single? Lei rivela: “Dopo il lutto, la separazione è la cosa più dolorosa”

IPA Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis torna a popolare le pagine di gossip, stavolta per sua volontà. Non è un segreto che sia una delle donne più chiacchierate d’Italia, lei che con la sua bellezza e la sua tenacia nello sport riesce a restare sulla cresta dell’onda praticamente da sempre. Ma se ci riesce è anche per un “effetto collaterale”: si parla spesso della sua vita sentimentale, dal matrimonio (finito) con Brian Perri all’ultima relazione con Alvise Rigo. Stavolta la conduttrice e sportiva ha deciso di dire la sua, mentre si continua a vociferare della presunta crisi con il compagno.

Il rapporto con l’ex marito e i progetti per la figlia

Sono trascorsi ormai quasi tre anni da quando si sono lasciati, ma si parla ancora del matrimonio con Brian Perri, il chirurgo americano che ha sposato nel 2014 e da cui ha avuto la figlia Skyler Eva. “Credo che, dopo il lutto, la separazione sia la cosa più dolorosa nella vita di una persona – queste le parole di Elisabetta Canalis al magazine F -. Ma ho capito che è qualcosa che può accadere e cercato di trarne il meglio”.

Poi ha assicurato: “Ho un ottimo rapporto con il mio ex marito, facciamo viaggi insieme, ci vediamo spesso, a fine marzo saremo insieme in Italia, sappiamo che il bene di nostra figlia viene prima di tutto, e questo ci permette di passare sopra a tante questioni più futili”.

C’è un sogno, adesso, nel suo cuore e riguarda la vita con la piccola Skyler Eva: “Il mio desiderio, nei prossimi anni, è tornare in Italia e far vivere lì mia figlia. Sogno una casa con un terreno enorme in campagna, piena di cani, cavalli di ogni età, magari adottati. Nella mia mente vedo una specie di zoo in cui essere serena circondata dall’amore degli animali: nessuno è capace di dartene di più”.

La verità sulla fine dell’amore con Alvise Rigo

Non hanno mai pubblicizzato la loro storia, né fatto annunci eclatanti, eppure di Elisabetta Canalis e Alvise Rigo come coppia si parla molto spesso. In ultimo per la presunta crisi, sfociata in vera e propria rottura, avvenuta in circostanze mai chiarite.

Ad accendere un ulteriore campanello d’allarme è stata una storia pubblicata dalla conduttrice su Instagram, con una frase che a detta di alcuni sarebbe riferita proprio al compagno: “Gli uomini irraggiungibili sono superiori. Nessuna ragazza vuole vantarsi di un uomo che mette like a ogni donna, segue persone a caso ed è troppo amichevole con altre ragazze, è semplicemente imbarazzante”. Se a queste parole aggiungiamo la tempistica – sono arrivate subito dopo l’indiscrezione sulla fine dell’amore -, il gioco è fatto.

La Canalis sarebbe tornata single, dunque? Al netto delle suggestioni da social, secondo quanto pubblicato dal settimanale Chi i due stanno ancora insieme: “Macché addio, eccoli insieme a Milano – si legge a corredo di alcuni scatti esclusivi -.

La showgirl e il rugbista-attore avvistati da “Chi” a Milano sereni, affiatati e diretti a casa insieme. Erano false le voci di un addio”.