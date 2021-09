Elisabetta Canalis, voci di crisi con Brian Perri: cosa succede

editato in: da

Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri sono in crisi? L’indiscrezione è stata lanciata da Oggi, che ha raccolto alcune testimonianze da fonti vicine alla coppia. Tra la showgirl e il chirurgo americano ci sarebbe un grande scoglio: la mancanza di Elisabetta verso la sua terra natia. Nonostante la scelta di lasciare l’Italia per trasferirsi a Los Angeles abbia avuto i suoi vantaggi, la Canalis sente un crescente desiderio di tornare in patria.

“C’è chi dice che l’Italia le manchi parecchio“, ha riportato Oggi. “Che il suo uomo sia il suo migliore amico, ma lei si sente un po’ sola”. A creare una frattura nella felicità della coppia nella Città degli Angeli, il ritorno della showgirl per condurre Vite da Copertina. “Proprio questo le avrebbe fatto riflettere su quanto la sua vita in California non sia altrettanto felice”. L’ex Velina di Striscia la Notizia è ormai sposata con Perri dal 2014 (che è riuscita a conquistare con la danza): insieme hanno avuto una figlia, Skyler Eva.

I due si erano mostrati felici in uno scatto su Instagram, sostenendo la figlia per il suo primo giorno di scuola. “C’è chi dice che la vita americana comincia a starle stretta”, ha chiosato Oggi e, in effetti, non è un sentimento fuori dal comune. Sono tante le persone che, magari per lavoro o per amore, si ritrovano ad andare via dall’Italia, tenendola sempre nel cuore, con la speranza di ritornare, prima o poi.

Un altro aspetto sottolineato da Oggi è la vita professionale di Perri. “Brian è un uomo molto impegnato”, il che andrebbe a spiegare la solitudine della Canalis a Los Angeles e quel desiderio di fondo di ritrovare gli amici e la famiglia in Italia. In ogni caso, non c’è ancora l’ufficialità né la smentita della crisi con Perri da parte della showgirl, che intende concentrarsi sul suo lavoro e sulla figlia Skyler, la sua “mini me“.

Solo il tempo potrà confermare o alimentare le voci di crisi, ma intanto Elisabetta – almeno sul suo profilo Instagram – ha scelto una comunicazione vincente: continua a caricare dei contenuti interessanti, raccontando la sua vita e la sua felicità. Almeno in parte, o forse no. Dopotutto, la vita sui social è (molto) diversa dalla vita di tutti i giorni.