Elisabetta Canalis, la foto di famiglia su Instagram che mette a tacere le critiche

Elisabetta Canalis sul ring prende a pugni l’ex di Diletta Leotta

Non è di certo una novità. Elisabetta Canalis ha sempre amato mostrare la sua femminilità, anche osando con pose particolari e lingerie. È il suo modo per dirsi orgogliosa di essere donna e di quel corpo che le ha generosamente fornito Madre Natura, tenuto in salute attraverso sport e sana alimentazione. Ciononostante, è tornata a essere bersaglio di critiche, per aver pubblicato un video di Natale giudicato un po’ troppo audace.

Elisabetta Canalis, la risposta alle critiche

Talvolta, l’indifferenza è la migliore risposta alle critiche che si possa decidere di fornire. Elisabetta Canalis ha così scelto di ignorare tutti quelli che si sono affrettati a commentare sotto il video di Natale girato in lingerie e che non hanno mostrato gradimento per questa sua mossa.

La showgirl sarda, nonché conduttrice ed ex velina, ha preferito passare oltre festeggiare il compleanno di suo marito – Brian Perri – in compagnia della loro figlia, Skyler Eva. Una bellissima foto di famiglia, quella che ha voluto condividere con tutti, che ha smentito le voci di crisi che si sono rincorse in merito al suo matrimonio e che procede – invece – a gonfie vele.

Il matrimonio con Perri e la vita a Los Angeles

Dopo le nozze con il Brian Perri, medico di grande fama negli Stati Uniti, Elisabetta Canalis ha deciso di lasciare l’Italia per raggiungerlo a Los Angeles. Poco dopo, è rimasta incinta della loro unica figlia – Skyler Eva – che è proprio il ritratto del suo papà. La coppia ha vissuto in armonia per anni senza lasciarsi coinvolgere troppo dal fascino della fama, preferendo mantenere un basso profilo.

Tuttavia, la sua presenza su Instagram è costante anche se gli scatti di famiglia sono proprio riservati ai momenti più speciali, come nel caso del compleanno di suo marito che ha voluto immortalare e condividere con tutti. “Buon compleanno al nostro eroe”, ha scritto Elisabetta Canalis, accompagnando queste parole con uno scatto della festa molto intima che hanno organizzato per celebrare Perri.

Il ritorno in Italia per Vite da copertina

Nonostante la sua vita negli States, Elisabetta Canalis non ha dimenticato la sua Italia – e la sua Sardegna – che ha spesso raggiunto per stringersi agli affetti e per lavoro. È questo il caso di Vite da copertina, show di Tv8 che ha condotto come outsider e che però non ha dato i risultati che avrebbe sperato.

Nessun rammarico, comunque, ma solo un punto di partenza dal quale ricominciare per fare sempre meglio. E, poi, dopotutto, può sempre contare sull’affetto della sua bella famiglia.