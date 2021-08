Elisabetta Canalis torna in tv con Vite da Copertina: il suo abito sottoveste è intrigante

editato in: da

Elisabetta Canalis sul ring prende a pugni l’ex di Diletta Leotta

Grande ritorno di Elisabetta Canalis sulla tv italiana con Vite da Copertina e promette scintille, a giudicare dall’abito con cui si è fatta ritrarre per la prima foto posata dedicata allo show . Il programma, tutto rinnovato, va in onda dal primo settembre su Tv8 dalle 17.30.

Dunque, a Elisabetta Canalis è affidato il compito di animare il tardo pomeriggio di Tv8 con un suo programma raccontando fenomeni di costume o la vita di personaggi famosi in grado, ciascuno nel proprio ambito, di lasciare il segno nel mondo dello spettacolo, del cinema e della cultura. Tra i temi al centro delle prime puntate, le mete delle vacanze estive dei VIP, le hit estive di successo, le incursioni nel mondo social dei Ferragnez e di Sabrina Salerno. O ancora il focus sugli influencer, i nuovi divi, Nicole Kidman luci&ombre, le star uscite da X Factor e gli attori di Hollywood caduti in disgrazia.

Abito-sottoveste Puoi acquistare online una versione casual e low cost dell'abito di Elisabetta Canalis

Tra l’altro proprio alla bella Eli spetta anche di lanciare la nuova stagione televisiva dell’emittente. Proprio il suo show darà il via alla nuova programmazione pomeridiana che oltre a Vite da Copertina, in una versione completamente rinnovata, vede alle 19.30 un format al debutto: Alessandro Borghese Piatto Ricco, il nuovo cooking game con chef Alessandro Borghese al timone, e Gennaro Esposito in qualità di giudice e alle 20.30, il ritorno invece Guess My Age – Indovina l’Età ma con un’importantissima novità: alla conduzione ci sarà Max Giusti che va a sostituire Enrico Papi, passato a Mediaset.

Anche la Canalis ha un’eredità pesante. Infatti, prima di lei si sono succeduti al timone della sua trasmissione nomi come Alda D’Eusanio, Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci e infine Rosanna Cancellieri sostituita appunto in questa edizione da Elisabetta che lascia senza fiato già dal primo look.

L’ex Velina, 43 anni il prossimo 12 settembre, si è fatta ritrarre su un sofà di velluto verde con un abito-vestaglia, in seta, color cacao, con cintura a fusciacca in vita, maniche lunghe a sbuffo, scollatura vertiginosa e soprattutto uno spacco profondo che scopre le sue gambe perfette e toniche, sapientemente accavallate. Mentre i piedi sono avvolti dai lacci dei sandali altissimi. Elisabetta Canalis si mostra come regina incontrastata del gossip.

E a proposito del suo programma rivela in un’intervista a Quotidiano.net: “Vivendo in America non lo conoscevo. Quando l’ho visto mi sono detta che potevo metterci del mio. Sarà un mini talk show con un filo conduttore. Per esempio parleremo delle vacanze dei Vip. A volte leggendo i testi degli autori scopro cose che non sapevo, ma a volte posso aggiungere dettagli che conosco solo io”.

Ormai non teme più i paparazzi: “Con loro ho fatto pace. Sono sempre gli stessi, tanto è vero che quando manca qualcuno mi preoccupo. Sono così carini che, quando sono tornata in Italia, mi hanno fatto trovare sotto casa una grande scritta: ‘Bentornata Elisabetta’. Diciamo che ormai faccio una vita tra il noioso e il tranquillo, molto family oriented”