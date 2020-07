Rosanna Cancellieri sostituisce Giovanni Ciacci: condurrà Vite da Copertina

editato in: da

La stagione televisiva 2020/2021 porterà, in generale, numerosi mutamenti relativi a palinsesti e conduzioni. Tra questi ultimi è possibile citare il ‘cambio della guardia’ alla guida di Vite da Copertina, il programma di TV8 dedicato al mondo del gossip.

In onda dal 2016, nel settembre dello scorso anno aveva visto l’arrivo alla conduzione di Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno. Con la stagione che si aprirà dopo l’estate, la coppia verrà sostituita da Rosanna Cancellieri.

A confermare la cosa è stata la giornalista stessa in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. Si conclude così l’esperienza del duo Ciacci – Casalegno, che aveva preso le redini della trasmissione dopo la conduzione di Alda D’Eusanio, ‘padrona di casa’ nel 2018.

Sempre nel corso della sopra citata intervista, la giornalista romana, che ha spento 68 candeline lo scorso 3 giugno, si è soffermato su alcune novità che verranno introdotte con l’avvio della sua conduzione.

Si tratta, più che altro, di un cambiamento di focus: la Cancellieri ha infatti dichiarato che ci si concentrerà meno sul gossip, per dare spazio alle storie di personaggi famosi in Italia e non solo (p.e. artisti come Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Cher).

Con alle spalle una carriera di prestigio come giornalista del Tg3, la Cancellieri, durante l’intervista al settimanale diretto da Signoretti ha affermato di non aver avuto alcun contatto con la produzione del Grande Fratello Vip. Per settimane, infatti, si era parlato del suo nome come uno dei possibili concorrenti della prossima edizione del reality – la quinta – che sarà condotta sempre da Alfonso Signorini.

La giornalista, nata a Roma ma di origini pugliesi, ha smentito i rumors sul suo ingresso nel loft di Cinecittà, confermando invece, come sopra accennato, l’inizio dell’avventura alla guida del rotocalco Vite da Copertina.

Il programma di TV8, che ha avuto anche uno spin-off dedicato alle storie delle star che si sono allontanate dalle luci delle ribalta, rappresenta per la Cancellieri, ex concorrente de L’Isola dei Famosi, l’ennesimo capitolo importante di una carriera ricca di successi iniziata nel lontano 1985 con l’arrivo nella redazione del Tg3 e proseguita con la conduzione di trasmissioni come Dove Sono i Pirenei?. Nel 2018 e nel 2019, la giornalista è stata ospite ricorrente del salotto di Vieni da Me, dove ha curato una rubrica di notizie.