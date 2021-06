Elisabetta Canalis torna in Italia con un programma tutto suo: cosa sappiamo

editato in: da

La nuova stagione televisiva potrebbe portare grosse novità sul piccolo schermo e far tornare in Italia un volto tanto amato, che ormai sembrava aver messo forti radici negli Stati Uniti. L’indiscrezione, lanciata da Novella 2000, riguarda Elisabetta Canalis.

Elisabetta in questi giorni d’estate è stata avvistata in Italia, e dietro al suo rientro potrebbe nascondersi qualcosa di più di una semplice villeggiatura temporanea. Sembrerebbe infatti che la Canalis sia tornata in patria per restarci, almeno per un po’. Nonostante sia passato del tempo, la showgirl è stato un volto simbolo della tv dei primi anni 2000 ed è rimasta tra le veline di Striscia La Notizia più amate di sempre. Impossibile dimenticare di quando riempiva le pagine dei rotocalchi per la sua love story con George Clooney, o per la sua amicizia di vecchia data con la compagna di bancone Maddalena Corvaglia, purtroppo naufragata (sembrerebbe per colpa degli affari).

La sua biografia televisiva si ferma al 2018, anno in cui ha ricoperto il ruolo di giurata nel Sanremo Young dello stesso anno, ed è da poco diventata il nuovo volto della campagna San Benedetto, ruolo di prestigio che prima di lei era appartenuto a Cindy Crawford. Il settimanale diretto da Roberto Alessi ora ne è sicuro: Elisabetta condurrà Vite da Copertina su TV8, un programma incentrato sul gossip e sulla moda che ha già visto susseguirsi diverse conduttrici negli ultimi anni: prima di Elisabetta Canalis ci sono state Alda D’Eusanio, Elenoire Casalegno, Giovanni Ciacci e Rosanna Cancellieri.

Classe 1978, Elisabetta si è sposata nel 2014 con il chirurgo italo americano Brian Perri e nel 2015 è diventata mamma della piccola Skyler Eva. La famiglia risiede a Los Angeles e la Canalis è riuscita così a realizzare il suo sogno americano e il desiderio di farsi una famiglia. Ora per lei potrebbero riaprirsi le porte dello showbiz italiano e siamo sicuri che i fan saranno pronti ad accoglierla nuovamente a braccia aperte.

D’altronde la sua famiglia d’origine risiede in Italia, e lei stessa ha mantenuto saldo il rapporto con il nostro Paese. Riguardo al suo trasferimento in America, poco tempo fa a Verissimo aveva dichiarato di aver fatto la scelta giusta “pur soffrendo” e di essere dispiaciuta del fatto che sua madre non potesse vedere la nipotina crescere. Si attendono conferme e non è dato sapere per quanto, però le distanze con questa nuova opportunità lavorativa potrebbero accorciarsi.