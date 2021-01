Verissimo, Jasmine Carrisi su papà Al Bano: “L’esposizione mi ha fatto soffrire”

editato in: da

Ospite del salotto di Verissimo, Jasmine Carrisi si è raccontata a tutto tondo, parlando della sua carriera nel mondo della musica e della televisione e del rapporto con papà Al Bano e mamma Loredana Lecciso.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin la giovane cantante non ha nascosto che questi giorni di festa siano stati un’occasione “per ritrovare quel senso di famiglia di famiglia e di unione”, anche se ha ammesso di aver nostalgia delle serate a ballare e a divertirsi.

Jasmine nel corso della chiacchierata non poteva non parlare del rapporto con i suoi genitori:

Sono genitori molto tranquilli, anche se mia madre è molto ansiosa. So che lo fa perché mi vuole bene, ma relax! Sono bravissimi, ci spingono sempre a fare di più, sono dei genitori moderni.

Poi la padrona di casa ha voluto mostrare alla giovane Carrisi un video di Al Bano, che le ha dedicato parole dolcissime e piene di orgoglio:

La gente forse non ci crederà, ma io ho scoperto le tue doti quando ho compiuto 70 anni. Cantavi in inglese in un cd che mi hai regalato, sono rimasto senza parole! Sai che io vivo la musica come un albero che cresce, tu sei una mia creatura, una meravigliosa figlia trap. Io col trap non c’entro niente, abbiamo gusti diversi ed è bello che sia così. Sono felice che proprio la musica ci abbia dato l’opportunità di lavorare insieme, e sono sicuro che tu andrai lontano e con i tuoi passi arriverai dove vuoi.

Il cantante di Cellino San Marco e la figlia infatti sono reduci dal successo di The Voice Senior, che ha permesso loro di scoprirsi in una veste completamente nuova: “La strada, come quella di tutti gli artisti, non sarà sempre facile – ha aggiunto Al Bano – ma sono sicuro che con la tua grinta e la tua determinazione ti porteranno molto lontano. Sono orgoglioso e fiero di te”

La Carrisi, visibilmente emozionata, ha ascoltato quella registrazione fatta al padre quando era ancora una bambina, dove intonava Nel sole, uno dei grandi successi del padre:

Lui mi sprona sempre a fare di più, però nel momento in cui mi sforzo per raggiungere un obiettivo lo riconosce sempre. Mi supporta in maniera sana, è felice di cuore quando vede che ho il meglio. Il nostro rapporto nel tempo è cresciuto sempre più, abbiamo un bellissimo legame e riuscirei a parlare di tutto con lui perché è davvero moderno, anche se non sembra.

Inevitabile poi non parlare dei gossip che spesso hanno coinvolto Al Bano e Loredana Lecciso, e di conseguenza anche i figli: