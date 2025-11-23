Verissimo, Jasmine Carrisi confessa a papà Al Bano un nuovo amore

A "Verissimo" una confessione dolce e inattesa per Jasmine: come ha reagito Al Bano alla notizia del nuovo amore della figlia

Al Bano e Jasmine Carrisi hanno sempre mostrato un legame forte, di quelli che crescono nel tempo e resistono agli impegni, ai viaggi e al tempo che passa. Il cantante di Cellino San Marco, da sempre molto legato alla famiglia, non perde occasione per ribadirlo.

Anche nell’ultima ospitata a Verissimo, la loro intesa è emersa in modo naturale: poche parole, molti sguardi e quella complicità che tutti riconoscono. Ed è proprio in questo clima confidenziale che Jasmine ha deciso di condividere con il pubblico e con il papà una novità che le illumina il sorriso: nella sua vita c’è un nuovo amore.

Al Bano, il rapporto con la famiglia e con Jasmine

Per Al Bano la famiglia è sempre stata il centro attorno a cui far ruotare tutto: il lavoro, i grandi palchi, gli spostamenti continui. E chi lo segue da anni lo sa bene. Anche a Verissimo questa dimensione intima è tornata in primo piano: un padre e una figlia che, nonostante percorsi diversi e caratteri lontani, hanno costruito un legame solido, fatto di presenza e piccoli gesti.

La puntata di domenica 23 novembre li ha visti entrare insieme con quella naturalezza che appartiene solo a chi è abituato a condividere molto. Jasmine sorridente, lui con l’orgoglio pacato di chi ha visto i figli crescere e trovare la propria strada.

E nel ripercorrere alcuni tratti della vita del cantante – dagli esordi alle sfide più recenti – emerge una visione chiara: per Al Bano, avere accanto le persone che ama è un desiderio, ma anche un modo di stare al mondo.

C’è una certa saggezza nelle parole di Al Bano, quella che arriva solo con gli anni e con i rapporti che si custodiscono davvero. Una prospettiva che Jasmine conosce bene e che, nel tempo, ha imparato a fare propria, aggiungendo il suo modo di vedere le cose: più contemporaneo, più spontaneo, ma profondamente legato alla stessa idea di famiglia.

Jasmine Carrisi svela un nuovo amore a papà Al Bano

Tra Jasmine e suo papà Al Bano c’è un equilibrio prezioso: lui protettivo, lei indipendente ma sempre pronta a confrontarsi. E proprio su questa linea si inserisce la sorpresa della puntata che, questa volta, arriva proprio da Jasmine.

Complice il clima intimo creato da Silvia Toffanin, Jasmine ha deciso di aprirsi e raccontare qualcosa che finora aveva custodito: nella sua vita è arrivato un nuovo amore: “Il mio cuore è impegnato da poco, da qualche mese” ha confessato.

Poi qualche dettaglio in più, giusto quello che basta a far capire che per lei è qualcosa di importante, ma ancora da vivere lontano dai riflettori: un ragazzo di Milano, 23 anni, un lavoro già avviato.

La reazione di Al Bano è immediata: “È più piccolo? Gli fai da mamma!” scherza. Una battuta che porta Jasmine a rispondere con una prontezza che dice tanto della loro sintonia e che scatena la risata della Toffanin. Le basta ricordare al padre un “piccolo” particolare: lui e Loredana Lecciso hanno trent’anni di differenza.

Al Bano risponde facendo il papà: “Lo voglio conoscere. Lui deve conoscere me e io lui. Devo capire chi è e che fa”.

Jasmine, però, si trattiene dal dire troppo. La relazione è nuova, fragile e bella proprio perché ancora tutta da vivere. Preferisce proteggerla, lasciarle il tempo di crescere. Ma un saluto, a quel ragazzo milanese che forse stava guardando la puntata, glielo manda lo stesso.

