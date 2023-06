Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, pace fatta? L’inaspettato tentativo social

Fonte: Getty Images MFW, Elisabetta Canalis mai così bella (e altre meraviglie)

Elisabetta Canalis lancia un amo all’ex amica Maddalena Corvaglia, con la quale non ha più nessun rapporto. Per la prima volta dall’ormai nota rottura, la showgirl ha pubblicato una vecchia foto che le ritrae insieme, e subito sono partite le speculazioni sui social. Pace fatta? Si sono chiarite? Stanno per farlo? Oppure è solo un tentativo di Elisabetta di fare breccia nel cuore di Maddalena? Perché, seppure non abbiamo la certezza di cosa sia accaduto, è chiaro che la Canalis abbia fatto un torto imperdonabile alla Corvaglia, che ha sempre dichiarato di non voler ricucire questo strappo.

Elisabetta Canalis, il gesto per far pace con Maddalena Corvaglia

Erano la coppia televisiva perfetta, le due veline di Striscia la Notizia più amate di sempre, e la loro amicizia le ha legate per tantissimi anni anche al di fuori del programma, sino a quando, improvvisamente hanno smesso di essere amiche. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono al centro del gossip per questa brusca chiusura, che ha pesato più di un divorzio sulle pagine della cronaca rosa. E ora, la prima ha lanciato un amo alla seconda, nella speranza, forse, di scongelare questa situazione.

Si tratta solo di una foto, dei tempi d’oro, pubblicata nelle storie di Instagram da Elisabetta Canalis, che la ritrae sorridente con l’ex amica storica, Maddalena Corvaglia. Solo una fotografia, con una emoticon sorridente, ma la prima da quando le due non si parlano più. Un gesto che dimostra che, nonostante come siano andate le cose, quei ricordi bellissimi restano nel cuore. O forse, come ipotizza qualcuno, pace è stata fatta?

Non lo sappiamo, Maddalena non è stata taggata nella storia, e quindi non l’ha potuta ricondividere sulla sua pagina, e il dubbio, dunque, rimarrà per il momento. Proprio lei aveva parlato di qualcosa di imperdonabile, e chissà se questo gesto distensivo non serva a farle cambiare idea. Anche se, secondo il gossip, il motivo della lite è talmente grave che una immagine sui social di certo non basterà.

Cosa è successo tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

“Cosa è successo non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Non posso perdonarla”. Con queste parole Maddalena Corvaglia aveva messo fine (pubblicamente) all’amicizia con Elisabetta Canalis. Ma era stato Mow Magazine a spiegare che, tra le due non ci sarebbero dispute lavorative o economiche, come si era detto in passato, per un progetto andato a monte, ma un vero e proprio tradimento.

Infatti, sempre secondo indiscrezioni, ci sarebbe stata una frequentazione tra la Canalis e Stef Burns, ex marito della Corvaglia, dopo la difficile separazione tra i due. Si parla di un flirt durato mesi, alle spalle di Maddalena, e poi confessato dall’uomo stesso a amici e parenti. Sempre secondo l’indiscrezione, dunque, la Corvaglia avrebbe saputo dall’ex marito o da persone a lui vicine della relazione segreta, e non dall’ex amica. Le dirette interessate non hanno mai smentito questo retroscena, lasciando adito a speculazioni. Un piccolo passo pubblico di Elisabetta, dunque, ha riaperto la questione, ma cosa ne penserà Maddalena?