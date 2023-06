Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, dai segnali di pace alla stoccata

Fonte: IPA I vip su Instagram: dalla Ferragni “anoressica” alla Canalis golosa

Dai segnali di pace alla stoccata. Sì, proprio così, almeno stando alle indiscrezioni. Ormai, sappiamo tutti che Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non sono più “amiche”, e il legame si è spezzato molto tempo fa. Un dispiacere per tanti fan, ma non solo: al di là di tutto, quando si rompe un’amicizia, è un fallimento che non si riesce a superare del tutto. Questo perché talvolta l’amicizia è persino più preziosa dell’amore. Dopo la condivisione della foto sul profilo Instagram della Canalis, tutti hanno pensato a un tentativo di riavvicinamento. Ma le cose non starebbero proprio così: tutt’altro.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, nessuna speranza di riavvicinamento

“Dite a Elisabetta Canalis che può postare su Instagram tutte le foto del suo album privato che la ritraggono con Maddalena Corvaglia! Non c’è trippa per gatti: Maddy non ha intenzione nemmeno di guardarla col binocolo“, sull’argomento è intervenuto Alberto Dandolo, il cui legame di amicizia con l’ex Velina bionda di Striscia la Notizia è noto. Sono ormai trascorsi ben cinque anni dalla lite tra la Corvaglia ed Elisabetta Canalis.

Questa precisazione si è resa “necessaria” dopo la condivisione da parte della Canalis di uno scatto del passato. Il tentativo social non è passato inosservato a nessuno e, anzi, tutti abbiamo sperato quasi in un riavvicinamento, un segnale di pace. Ma si è rivelato un “nulla di fatto”. Più volte, poi, le due sono finite al centro del chiacchiericcio, soprattutto sulle presunte cause della rottura, mai davvero confermate in prima persona.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, il rapporto oggi

Il rapporto di oggi tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia è ai minimi storici. In realtà, ad avere già stroncato sul nascere qualsiasi riavvicinamento è stata la Corvaglia stessa in occasione di una intervista concessa al Corriere della Sera. “Cosa è successo non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str***a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo”.

Le presunte cause della rottura

Durante l’intervista, la Corvaglia ha aggiunto: “Al momento il perdono non è contemplato ed è giusto così, poi mai dire mai nella vita. Però le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio”. Certo, ha lasciato una porta semi-aperta, ma evidentemente i tempi non sono ancora maturi. Del resto, le presunte cause della rottura sono state fin troppo chiacchierate, come una questione economica mai sanata in passato, quando avevano aperto una palestra a Los Angeles, dove vivevano entrambe.

Secondo un’ulteriore indiscrezione, al centro di tutto potrebbe esserci stato un avvicinamento tra Elisabetta Canalis e Stef Burns, ovvero l’ex marito della Corvaglia. Un vero e proprio flirt, una liaison durata per mesi proprio alle spalle dell’amica. Naturalmente, è d’obbligo sottolineare che si è sempre parlato per “speculazioni”: nulla è (mai) stato confermato dalle dirette interessate. Chissà, magari un giorno la loro amicizia tornerà a splendere. Ma non è ancora arrivato il momento giusto.