Fonte: IPA Ex velina Maddalena Corvaglia

A sorpresa, Maddalena Corvaglia ha deciso di pubblicare un post che sta facendo molto discutere. Un vero e proprio attacco diretto alla comunità LGBTQ+, generando dal nulla una polemica. Ospite di un atelier, ha preso parte a una VIP Experience per un noto marchio.

A dominare è il bianco in ogni dove, con il candore degli abiti delle spose in posa dinanzi alle tante fotocamere. Il tutto sullo sfondo della Contrada Sant’Onofrio di Lanciano, in provincia di Chieti. Quello che doveva essere un evento esaltante e gioioso, si è però trasformato in un post polemico, con tanto di sessione commenti nettamente spaccata in due.

Maddalena Corvaglia: il mondo normale

Non si ricordano prese di posizione così nette di Maddalena Corvaglia nei confronti della comunità LGBTQ+ che, è necessario dirlo, non viene minimamente citata in questo post. Manca la dicitura ADV, che sta a indicare un post promozionale. Ciò lascia pensare alla volontà dell’ex velina di Striscia la Notizia di scrivere un pensiero libero da limitazioni. Ciò che ha condiviso, infatti, non è affatto il copy proposto dall’atelier sul proprio account.

Passiamo però ai contenuti. Iniziamo con l’evidenziare quanto la Corvaglia ha deciso di scrivere in maiuscolo: Spose, Donna, Normale. Il tenore del post si comprende, dunque, fin da subito. Un pomeriggio splendido, quello trascorso, ecco come esordisce. È stata immersa nel “mondo magico delle spose”. Un’atmosfera che le ha ricordato come esista anche un “mondo normale”, in contrapposizione a quale viene spiegato poco dopo.

Un mondo in cui una donna (sposa e normale, ndr) si prepara al giorno più bello della sua vita. Cosa fa venire in mente tutto ciò all’ex velina? “I valori” (con tanto di cuoricino rosso, ndr). Il post però non si ferma qui, perché Maddalena Corvaglia preferisce essere ben chiara, scendendo nel dettaglio di ciò che per lei è rappresentativo dei valori: “L’amore tra un uomo e una donna, l’inizio di una nuova famiglia. La speranza in un futuro per l’umanità”.

Possibile che questo post sia stato male interpretato, da noi e da altri? Certo! Ad ogni modo, trascorse più di dieci ore dalla sua pubblicazione, nessun commento è stato proposto, a fronte delle tante critiche ricevute (così come dei tanti messaggi d’apprezzamento, ndr).

I commenti

Alcuni utenti lamentano il fatto che siano stati cancellati dei loro commenti non propriamente in linea con il pensiero espresso da Maddalena Corvaglia. In molti, polemici, sono però ancora online, disponibile sotto il suo post Instagram.

Un utente si chiede: “Perdonaci Maddalena, ma a tuo parere l’amore tra due donne o tra due uomini non è considerato ‘normale’? E come mai cancelli tutti i commenti dove te lo fanno notare, mentre altri di dubbio gusto li lasci?”. Ma quali sarebbero questi commenti di dubbio gusto? Facile pensare come il riferimento sia a frasi del genere: “Finalmente una che dice le cose come stanno! Un uomo e una donna”.

Un gran polverone, tra chi tira in ballo Elisabetta Canalis e chi, invece, vede in questo post un tentativo di aggraziarsi la nuova Rai del governo di Giorgia Meloni. Facile pensare come nei prossimi giorni possa esserci una risposta, anche soltanto sotto forma di storia su Instagram. Staremo a vedere.