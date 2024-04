Fonte: Ufficio Stampa Sky Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo a Pechino Express 2024

Instancabili e sempre più agguerrite, le sei coppie rimaste a Pechino Express 2024 hanno affrontato una nuova, cruciale tappa della Rotta del Dragone nella puntata andata in onda giovedì 18 aprile. L’arrivo in Sri Lanka, terzo e ultimo Paese di questa avventura, ha messo a dura prova i concorrenti con (soltanto) 170 chilometri percorsi lungo la costa dalla spiaggia di Negombo fino al traguardo, la città di Galle. Come sempre a guidare i telespettatori e le coppie in gara è stato Costantino della Gherardesca, affiancato dall’inviato speciale Fru dei The Jackal. A trionfare in questa puntata le Amiche, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. Sotto ogni punto di vista.

Ottimi ascolti per la settima puntata di Pechino Express

Crescono ancora gli ascolti di Pechino Express 2024. La puntata di giovedì 18 aprile ha totalizzato 471.000 spettatori medi (con il 2% di share e il 55% di permanenza), dato in crescita del 13% rispetto all’omologo episodio della precedente stagione e del 3% rispetto alla scorsa puntata, che ha visto la discussa eliminazione dei Caressa. In crescita anche le interazioni sui social, con Pechino Express in cima alla lista degli show più commentati della serata.

Cosa è successo nella tappa di giovedì 18 aprile

Sembrava che la puntata di Pechino Express 2024 andata in onda il 18 aprile remasse contro le Amiche, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. I Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara), vincitori dell’ultima tappa in Laos, hanno immediatamente penalizzato la coppia al femminile, assegnando loro una missione in più, con uno svantaggio. Ma, in realtà, le Amiche hanno mostrato forza da vendere.

Per tutte le altre coppie la tappa è iniziata con la prima missione ufficiale, ovvero recuperare dei pesci sotto sale (piuttosto maleodoranti) per metterli a essiccare in spiaggia. Ripartiti alla volta di una delle 98 chiese cristiane di Negombo (la “piccola Roma), hanno poi dovuto memorizzare il nome di dieci di questi edifici sacri per lasciarsi poi interrogare da Costantino. I più bravi sono saliti sulla cima della gigantesca Lotus Tower, mentre ai Fratm e ai Pasticcieri (bocciatissimi) è toccata una penalità di 10 minuti.

Anche la torre è stata scenario di una importante prova: le coppie hanno dovuto individuare a distanza il simbolo di Pechino Express servendosi solo di un binocolo, una bussola e delle coordinate della direzione in cui guardare. Così hanno raggiunto il punto esatto, ovvero il bazar Manning Market, per poi correre verso la città di Dehiwala dove hanno potuto chiedere ospitalità per la notte. L’indomani mattina al via verso la fabbrica di gusci di noci di cocco ad Ambalangoda per una nuova missione, che consisteva nel creare una corda dalla fibra dei gusci e trovare 20 persone per giocare al salto come da bambini.

Ed è a questo punto che le Amiche hanno ottenuto la loro prima vittoria: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo hanno deciso di assegnare il malus alle Ballerine (Maddalena Svevi e Meghan Ria). Un malus che ha messo in difficoltà (e tensione) tutti i concorrenti, perché si trattava della temutissima bandiera nera che si può passare da una coppia all’altra con il semplice tocco. Immersi in un’atmosfera che più umida non si potrebbe, la tappa è ripartita verso l’antica città di Galle tra cadute in bici e corse affannose, tutto per evitare il temuto malus. Alla fine a portare la bandiera nera al traguardo sono state Italia-Argentina (Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal), finite al ballottaggio insieme ai Fratm.

Nessuna coppia eliminata (stavolta)

Le Amiche arrivate prime al traguardo hanno vinto tutto, anche la possibilità di candidare all’eliminazione una delle due coppie. La scelta è ricaduta su Italia-Argentina, salvate alla fine dalla busta nera che ha stabilito che nessun concorrente sarebbe stato eliminato dal gioco.

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo hanno dimostrato grande forza e tenacia, ma anche quella capacità di collaborazione attenta e premurosa, oltre che funzionale al gioco, che fa di loro due grandi concorrenti di Pechino Express 2024. I Fratm dovrebbero proprio imparare da queste due donne…