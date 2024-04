Fonte: IPA Antonella Fiordelisi

Lasciatosi alle spalle il Vietnam, le coppie in gara a Pechino Express 2024 hanno intrapreso il viaggio in Laos, percorrendo i primi 263 km da Muang Xai a Luan Prabang. Un luogo ricco di spiritualità, parola al centro del percorso della quinta tappa della Rotta del Dragone, guidata come sempre dal conduttore Costantino della Gherardesca e dall’inviato Fru dei The Jackal nella puntata andata in onda il 4 aprile. Non sono mancati i momenti emozionanti ma anche quelli di grande tensione, incluso il gran finale con la nuova coppia eliminata.

Cosa è successo nella tappa di giovedì 4 aprile

Dopo una quarta tappa faticosa che ha visto l’eliminazione dei Brillanti, ovvero la coppia formata da Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, la quinta puntata di Pechino Express 2024 ha visto le coppie rimaste in gara avventurarsi nel Laos, dopo essersi lasciate alle spalle il Vietnam.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Durante il nuovo percorso non sono mancati i momenti emozionanti, sui quali è spiccato ancora una volta l’animo paterno di Fabio Caressa, in gara con la figlia Eleonora, che ha mostrato grande affetto nei confronti delle Ballerine, Maddalena Svevi e Meghan Ria. Menzione speciale per i Pasticcieri che hanno mostrato grande e sincera emozione mentre guardavano i videomessaggi delle rispettive mogli. Damiano Carrara, tra l’altro, ha appena rivelato di aspettare una bambina dalla moglie Chiara Maggenti, secondo il loro racconto concepita proprio al termine delle registrazioni di Pechino Express.

Ammirevole anche la solidarietà che tutte le coppie hanno dimostrato nei confronti di Antonella Fiordelisi, caduta rovinosamente da una scalinata col serio rischio di farsi male. Tutte tranne una, in effetti. Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo sono state le uniche non solo a non fermarsi per dare una mano, ma anche a criticare la reazione della Fiordelisi all’episodio: “Era una caduta stupida. Non sopporto chi esagera: io cado, mi alzo e continuo”.

Al netto delle discussioni e delle cadute di stile (oltre che dalle scale), la quinta tappa ha visto partire in vantaggio le Amiche, vincitrici della scorsa puntata, con Giganti e Ballerine in svantaggio. Il percorso è stato lungo e ricco di ostacoli ma, alla fine, ad avere la meglio sono state Italia-Argentina, ovvero Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal.

Eliminata la coppia dei Giganti

Come da regolamento, alla coppia Italia-Argentina è toccato scegliere le sorti degli avversari arrivati per ultimi, decidendo di eliminare definitivamente dal gioco i Giganti.

Fonte: Ufficio stampa Sky

Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, già a rischio eliminazione nella puntata precedente, hanno formato una delle coppie più discusse dal pubblico per via di un atteggiamento negativo e pessimista (per non dire tendente alla lamentela) che non è piaciuto ai più. Sin dall’inizio è mancato il gioco di squadra, essenziale per affrontare un’avventura come quella di Pechino Express così come un efficace canale di comunicazione, e forse proprio per tale ragione nel corso delle puntate si sono ritrovati quasi sempre ultimi in classifica.

L’appuntamento con la prossima tappa di Pechino Express 2024 è per giovedì 11 aprile, come sempre su Sky Uno e in streaming sulla piattaforma NOW. Ancora in gara i Caressa (papà Fabio e la figlia Eleonora), i Pasticcieri (i fratelli Carrara), i Fratm (Artem e Antonio Orefice), le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo), le Italia-Argentina (Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal) e le Ballerine (Meghan Ria e Maddalena Svevi).