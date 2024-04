Fonte: IPA Mamme e papà VIP del 2024

Damiano Carrara e la moglie Chiara Maggenti sono in dolce attesa del loro primo figlio. Siamo abituati ormai a feste per il gender reveal – ovvero lo svelamento del sesso del bebè – tramite grandi feste a base di palloncini, festoni e trovate di ogni tipo (talvolta improbabili) per rivelare al mondo la notizia, ma la coppia formata dal pastry chef e dalla general manager ha preferito un’alternativa decisamente più sobria. Una torta – per restare in tema con la professione di Carrara – e un video in cui compaiono da soli, con un ospite speciale.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti aspettano una figlia

“Quante volte a chiederci se l’amore più grande della nostra vita sarebbe stato un lui o una lei, fantasticando e aspettando con trepidazione di scoprirlo per sognarti ed immaginarti più concretamente nell’attesa – ha scritto Damiano Carrara nel video condiviso su Instagram -. Abbiamo deciso di scoprirlo nella nostra casa, solo noi due (e Paco) emozionatissimi e in attesa davanti alla torta più importante della nostra vita, che cela la scoperta più dolce… Sarai l’amore più grande della nostra vita piccola nostra. Mamma e papà non vedono l’ora di conoscerti e stringerti forte”.

Il pasticciere e la general manager dell’Atelier che Carrara ha aperto a Lucca hanno così rivelato il sesso del bebè che avevano annunciato di aspettare lo scorso febbraio. Annuncio a cui ha fatto seguito la conferma a È sempre mezzogiorno, del quale Carrara è uno dei volti più amati: “È una notizia molto, molto bella. Mi viene già da piangere. Molto presto… Chiara aspetta un bambino o una bambina. Non si sa ancora. Ma saremo in tre. Divento papà“. “Ma che bello. Sarete in tre. Sai che mi viene il magone. Che bella ragazza tua moglie. Hai detto che una volta ce la porti. La sediamo lì, ce la coccoliamo. Ci sono venuti a tutti gli occhi lucidi. È davvero una bella notizia. Goditela“, aveva replicato la conduttrice Antonella Clerici in diretta.

Tanta la gioia per la lieta notizia, condivisa nel modo più tenero e intimo possibile (mezzo social a parte). Nel video compare soltanto la coppia seduta a un tavolo, intenta a scartare una piccola torta al cui taglio è stato rivelato il colore rosa. Special guest del siparietto famigliare il cagnolino Paco, dal quale non si separano praticamente mai.

La storia d’amore tra Damiano Carrara e Chiara Maggenti

La famiglia di Damiano Carrara si allarga e non potrebbe esserci notizia più bella per il pasticciere protagonista dell’ultima edizione di Pechino Express, alla quale partecipa insieme al fratello Massimiliano. Carrara e Chiara Maggenti hanno tenuto la loro storia d’amore al riparo da occhi indiscreti per qualche tempo, finché non è arrivata la romantica proposta di matrimonio condivisa sui social, della quale si vociferava già da un po’.

Poi le nozze presso la Basilica di San Frediano a Lucca – saltate in un primo momento a causa del Covid – e il ricevimento in una splendida location con tanti amici VIP e non e una sposa di bianco vestita, con un romantico abito di pizzo e tulle. “È stato un caso. Ci siamo trovati in un locale di Lucca anche se io non ci sarei dovuta essere quella sera: ci siamo incrociati, non ci conoscevamo, ed è nato subito il colpo di fulmine”, aveva raccontato la Maggenti a proposito del loro primo incontro.