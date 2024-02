Damiano Carrara diventa papà: la moglie Chiara Maggenti è incinta

Cicogna in volo per il noto pasticcere e conduttore che ha dato l'annuncio prima sui social e poi in televisione da Antonella Clerici

Fonte: IPA Damiano Carrara e la moglie Chiara Maggenti

Damiano Carrara allarga la famiglia. Il popolare pasticcere nonché presentatore sta per diventare papà per la prima volta: la moglie Chiara Maggenti, sposata nell’estate di due anni fa, è in dolce attesa. Il volto di tanti programmi culinari di Real Time e Food Network è al settimo cielo e ha dato l’annuncio prima sui social network e poi in televisione, a È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici su Rai1.

Primo figlio in arrivo per Damiano Carrara

Damiano Carrara ha annunciato la gravidanza della moglie Chiara Maggenti con un dolce e simpatico video su Instagram, che ha subito scatenato la gioia dei tanti follower. “Oggi vi presentiamo un nuovo dolcino, il dolcino più speciale. Siamo emozionatissimi, la gioia e felicità che proviamo è unica e… non vedevamo l’ora di condividere questa bellissima emozione con tutti voi!”, ha detto il 38enne.

Nel video, ad un certo punto, compare il cagnolino Theo, con in bocca un calzino da neonato: “Questo non è tuo è della bambina o del bambino in arrivo, questa è la grande novità”. La clip si interrompe poi con un bavaglino tirato fuori dallo scatolino che, in qualche modo, contiene la fantastica sorpresa.

Per la coppia, ormai unita da svariati anni, si tratta del primo bebè, che dovrebbe arrivare in estate anche se al momento non si conoscono né il sesso del nascituro né la presunta data del parto di Chiara Magenti. Carrara ha poi voluto confermare la notizia anche nella trasmissione di Antonella Clerici, dove è stato ospite.

“È una notizia molto, molto bella. Mi viene già da piangere. Molto presto… Chiara aspetta un bambino o una bambina. Non si sa ancora. Ma saremo in tre. Divento papà”, ha detto visibilmente emozionato Carrara a È sempre mezzogiorno. “Ma che bello. Sarete in tre. Sai che mi viene il magone. Che bella ragazza tua moglie. Hai detto che una volta ce la porti. La sediamo lì, ce la coccoliamo. Ci sono venuti a tutti gli occhi lucidi. È davvero una bella notizia. Goditela”, ha replicato la Clerici.

Damiano Carrara, chi è la moglie Chiara Maggenti

Classe 1989, Chiara Maggenti è la donna che ha rubato il cuore di Damiano Carrara. È nata e cresciuta a Lucca, la stessa città del pasticcere. La coppia è legata dal 2018 e, almeno all’inizio, ha vissuto questa relazione nel massimo riserbo. Damiano e Chiara si sono conosciuti casualmente in un locale e da allora non si sono più lasciati.

“È stato un caso. Ci siamo trovati in un locale di Lucca anche se io non ci sarei dovuta essere quella sera: ci siamo incrociati, non ci conoscevamo, ed è nato subito il colpo di fulmine“, ha raccontato la Maggenti, che oggi ricopre il ruolo di General Manager dell’Atelier Damiano Carrara, pasticceria ormai rinomata aperta dal pastry chef proprio nella città toscana.

Il matrimonio di Damiano e Chiara, inizialmente slittato a causa della pandemia, si è tenuto il 9 luglio 2022. Una giornata speciale che è stata poi raccontata in un documentario in onda su Real Time. Le nozze si sono tenute presso la Basilica di San Frediano, a Lucca. La successiva festa si è invece svolta a Buti (provincia di Pisa), nell’antico borgo Valle di Badia.