Fonte: IPA Damiano Carrara

Si è parlato tanto di Damiano Carrara nel corso degli ultimi mesi. Di certo l’esposizione con Pechino Express, che ha infine vinto al fianco del fratello Massimiliano, ha reso il suo volto molto più familiare a un pubblico maggiormente ampio rispetto a prima.

Non è un novellino del piccolo schermo, sia chiaro, ma oggi l’attenzione che può vantare e sfruttare è differente. Ciò anche perché il programma condotto da Costantino della Gherardesca gli ha permesso anche di mettersi a nudo, mostrando punti di forza e fragilità.

Ad alcuni è piaciuto tanto e ad altri meno. Di certo il rapporto con Fabio Caressa non è stato dei migliori sul finale. Ciò ha dato il via a un’indiscrezione professionale: l’addio forzato a Bake Off Italia. Ecco la sua versione dei fatti.

Futuro a Bake Off Italia

Quando I Pasticceri (questo il nome del duo Carrara a Pechino Express) hanno avuto la chance di eliminare i Caressa, ovvero Fabio Caressa e sua figlia Eleonora, non se la sono fatta sfuggire. I due erano temibili e, pur avendo legato con il telecronista durante un’intera giornata trascorsa a coppie miste, Damiano lo ha fatto fuori.

Il marito della sua collega e amica Benedetta Parodi l’ha presa malissimo, da competitivo qual è, ma da qui a pensare che possa aver influenzato la moglie sul fronte lavorativo, ce ne passa. Sui social si è parlato molto del presunto addio di Damiano a Bake Off Italia, dove da anni ricopre il ruolo di giudice.

Intervistato da Fanpage, ha raccontato la sua versione dei fatti: “I giudici di Bake Off Italia siamo io, Tommaso Foglia ed Ernst Knam”. Si ipotizzava che Iginio Massari potesse prendere il suo posto ma la verità è un’altra: “Viene solo per le prove tecniche. Lui è un grande professionista e una persona simpaticissima. Mi fa piacere faccia parte del gruppo”.

Damiano Carrara e Benedetta Parodi

Tutto smentito, dunque. Nessun addio improvviso a Bake Off Italia dopo l’incredibile esperienza a Pechino Express. È naturale però chiedersi come siano i rapporti con Benedetta Parodi, dopo quanto accaduto con il marito, che al passo d’addio non ha neanche voluto salutarlo.

Nessun litigio con la padrona di casa del cooking show dolciario: “Sono fake news. È tutto inventato. Credo la voce si anatra perché durante una pausa pranzo non ero presente per una foto con lei. Ero andato ad allenarmi, come faccio sempre. Non c’è stato alcun litigio. Ci sentiamo ogni giorno e ormai ci conosciamo da anni”.

Che dire invece di Pechino Express. Benedetta Parodi si è complimentata con lui e si è divertita a guardare il programma. Di certo non avrà esultato al momento dell’eliminazione di marito e figlia ma tutti l’hanno presa per quel che era, un gioco.

Sul fronte Fabio Caressa, invece: “Era una gara e alla fine abbiamo vinto, quindi non mi sono pentito. Ci siamo divertiti e tutti l’hanno vissuto come un bellissimo viaggio. Lo porteremo sempre nel cuore. Con le altre coppie abbiamo anche un gruppo WhatsApp. Ci sentiamo ogni giorno e a volte si va anche a prendere una birra insieme”.