Fonte: IPA Fabio Caressa e Benedetta Parodi

Lo conosciamo come spavaldo esperto calcistico, come frizzante commentatore e voce dei sogni degli italiani del pallone. Più recentemente, lo abbiamo visto nelle vesti di avventuroso viaggiatore e padre attento. Ma Fabio Caressa nasconde anche un lato tenerissimo, un uomo innamorato perso della propria moglie e che non ha paura di esporre il suo amore al resto del mondo. E sono strappalacrime i due post condivisi dal giornalista per celebrare i 25 anni di matrimonio con Benedetta Parodi.

Il 25esimo anniversario di Fabio Caressa e Benedetta Parodi

Era il 1997 quando un già ben avviato e sulla strada per il successo Fabio Caressa restò folgorato da Benedetta Parodi, allora giovane ed esordiente stagista di Tele+ (mentre la sorella Cristina muoveva i primi passi nel mondo del giornalista). Tra i due fu colpo di fulmine, destinato a durare per sempre. L’11 luglio 1999, i due convolarono a nozze, dando vita a una nuova famiglia con la nascita di Matilde e Diego ed Eleonora, che abbiamo visto assieme al papà nell’avventura di Pechino Express.

“Io e Benedetta stiamo scrivendo un libro sui 25 anni del nostro matrimonio. – ha raccontato Caressa in una recente intervista – Ci saranno tanti aneddoti, nulla di pruriginoso eh”. Ci sarà, il segreto di un amore così lungo e felice: “Rispettare l’altro e la sua libertà; non essere gelosi; parlare sempre e non far sedimentare i problemi”. E crescere assieme, diventare migliori con l’ascolto: “Sono cresciuto grazie a mia moglie e ai miei figli. La mia generazione ha radicate alcune cose del patriarcato e l’ho capito grazie a loro”.

Nella serata che anticipa il giorno in cui cadono i 25 anni di matrimonio, Fabio e Benedetta hanno festeggiato assieme ai tre figli, con un’intima cena all’aperto in un ristorante milanese. Sorridenti si sono mostrati sui social di fronte alla torta realizzata per l’occasione, mentre si abbracciano e con le mani formano il numero 25. Un traguardo importante, sono le tanto agognate nozze d’argento.

La dolce dedica su Instagram

Il giorno dopo la romantica cenetta, il giornalista che con le parole ci sa fare eccome, ha voluto ulteriormente omaggiare la moglie, tra poco alle prese con la nuova edizione del cooking show Bake Off (ma senza Damiano Carrara, preso dalle gioie della paternità). Tenerissimo il post pubblicato per l’occasione sul profilo Instagram di Fabio Caressa.

Un video che ripercorre questi lunghi anni trascorsi assieme. “Ciao Bene – esordisce la voce di Fabio in sottofondo – mi sembra ieri che ho fatto finta di perdere un aereo per andare per la prima volta a cena con te, invece sono passati 25 anni. Mi sembra ieri che ci siamo detti sì, vicino a quella scala dalla quale stavamo per cadere, invece… Sono passati 25 anni. Mi sembra ieri, la prima volta che ho tenuto in braccio Matilde, e poi Eleonora, e poi Diego. Sembra non essere passato neanche un giorno dalla prima volta che siamo entrati nella nostra casa, che poi è diventata la nostra casa per sempre”.

E se avete già iniziato ad avere gli occhi lucidi, preparate i fazzoletti perché la dedica continua: “O quando abbiamo fatto il nostro primo viaggio insieme negli Stati Uniti, ti ricordi? Un viaggio con una macchina sgangherata e con una lira a cercare tra gli alloggi più a buon mercato del mondo. Mi sembra ieri che ti ho detto per la prima volta che ti amo. E mi sembra ieri che ti ho detto l’ultima volta che ti amo. Ah no, già, è stato proprio ieri. E te lo ridico oggi: ti amo”.

“Ieri, oggi e domani… ti amo anch’io, tantissimo” ha risposto tra i commenti Zia Bene. Per poi, a sua volta, rilasciare una dedica al marito e a questi lunghi anni di amore. Ripescando le foto del matrimonio, che li mostrano giovanissimi e innamorati come sempre, sull’altare, fuori dalla chiesa, mentre brindano di fronte alla grande torta nuziale e nel momento fatidico, quello del sì, finché morte non ci separi.