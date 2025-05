Benedetta Parodi lascia Bake off, la nuova conduttrice è Brenda Lodigiani

Fonte: Getty Images Benedetta Parodi

Aria di novità a Bake off-Dolci in forno: Benedetta Parodi ha lasciato la conduzione del programma di Real Time dopo dodici anni. La prossima edizione, in onda come sempre tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, sarà condotta da Brenda Lodigiani, ben nota dai telespettatori di GialappaShow per le sue imitazioni.

Bake off, Brenda Lodigiani sostituisce Benedetta Parodi

Benedetta Parodi ha deciso di lasciare Bake off Italia-Dolci in forno. La decisione è arrivata dopo dodici anni al timone del programma in onda su Real Time: la sorella di Cristina Parodi è sempre stata presente, fin dalla prima edizione del 2013.

L’indiscrezione era trapelata nelle scorse ore, ma adesso è arrivata la conferma da Real Time, che ha annunciato anche l’inizio delle riprese. Ignoti ad oggi i motivi dell’addio della Parodi, probabile la voglia di dedicarsi a nuovi progetti lavorativi.

La scelta di Brenda Lodigiani è sicuramente innovativa e curiosa e in linea con le edizioni estere del format.

Ad esempio nel Regno Unito diversi comici e attori si sono alternati alla guida dello show, il cui scopo è quello di incoronare il miglior pasticcere amatoriale.

Tornando alla versione italiana, nella prossima edizione resta invariata la giuria di Bake off Italia: dunque rivedremo ben saldi ai loro posti Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Anche quest’anno Iginio Massari sarà ospite fisso della trasmissione prodotta da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery e in onda su Real Time, Canale 31 del Digitale Terrestre.

“È uscita una notizia che mi riguarda, non sono solita commentare normalmente ma devo smentire. Pare che io sia la nuova conduttrice di un programma di pasticceria. Mi viene da ridere anche solo a pensarlo. Non un programma qualunque, ma Bake off. Smentisco, è chiaramente una fake news”, scherza Brenda Lodigiani nel video in cui annuncia il suo arrivo a Bake off. Ma alle sue spalle compare uno dei giudici, ovvero Ernst Knam.

Chi è Brenda Lodigiani

Classe 1987, Brenda Lodigiani è un’attrice e comica. Con un passato da ballerina, ha iniziato a lavorare su vari set prima di ottenere la grande popolarità grazie alle sue parodie a Mai dire gol e GialappaShow. Celebre per la sua imitazione della cantante Annalisa ma Brenda ha fatto ridere anche nei panni di Orietta Berti e Angela dei Ricchi e Poveri. La Lodigiani è apparsa inoltre in alcune puntate di Stasera tutto è possibile, il comedy show Rai condotto da Stefano De Martino.

Bake off Italia non sarà di certo la sua prima volta da conduttrice: in passato Brenda Lodigiani ha condotto alcuni programmi radiofonici e nel 2010 è stata tra i presentatori dello show di MTV Total Request Live On the Road. Tra le tante cose è stata protagonista di LOL-Chi ride è fuori e Celebrity Hunted.

Per quanto riguarda la vita privata, Brenda Lodigiani è felicemente sposata da anni con Federico Teoldi, noto fotografo milanese. La coppia ha due bambini: Olivia e Tobia, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2020. Una famiglia solida e unita ma anche molto riservata: Brenda non ama parlare della sua sfera più intima e anche gli scatti social sono piuttosto rari.