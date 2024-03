Chi è Elena Labate, la moglie di Massimo Ceccherini

Fonte: IPA Massimo Ceccherini e Elena Labate

Bella, forte e nota al pubblico dei reality firmati Mediaset: chi è Elena Labate, moglie di Massimo Ceccherini. L’attore toscano ha partecipato a L’Isola dei Famosi del 2017 e il volto della compagna è stato conosciuto dai fan del programma proprio in quell’occasione. I due sono una coppia da molti anni e l’interprete ha ammesso che la donna ha avuto un ruolo fondamentale per la sua vita e la sua salute. Ma scopriamo di più su Elena Labate e sulla sua vita.

Chi è Elena Labate: l’amore con Ceccherini

Elena Labate è nata a Reggio Calabria. La vita però l’ha portata lontano del Sud Italia e vive ormai da tempo a Cireglio, in provincia di Pistoia. Qui si è trasferita probabilmente per amore. Ha vissuto anche a Firenze dopo aver iniziato la relazione con il famoso interprete. Di lei e della sua vita non si sa moltissimo, se non che lavora come operatrice sanitaria.

Massimo Ceccherini la chiama sempre affettuosamente “la mi’ moglie“, ma non si hanno in realtà notizie sul matrimonio, ma l’uomo rivelò in un’intervista alcuni dettagli sull’incontro che fece nascere l’amore tra i due: “Quella mattina, l’ho vista con una maglia con su scritto ‘Misericordia’, il nome della confraternita che fa assistenza e soccorso da ottocento anni in Toscana. E sono rimasto folgorato. È lei che mi ha salvato, più di tutti”. Una riservatezza preziosa, rotta soltanto per svelare questioni private profonde, che hanno cambiato radicalmente la vita del comico toscano.

Elena Labate ha avuto infatti un ruolo primario nella vita dell’attore, aiutandolo nella sua battaglia con l’alcolismo. Il collega e amico Leonardo Pieraccioni dichiarò su Massimo Ceccherini: “Ha avuto momenti caotici con qualche bicchierino di rum di troppo – aveva confessato Leonardo Pieraccioni parlando dell’amico e collega – Ma ora è diventato un prete di provincia. Abita in campagna sopra Pistoia con una ragazza che l’ha salvato“.

Fu poi lo stesso Ceccherini a confermare: “Ho bisogno quasi sempre della presenza di Elena. Quando mi ubriacavo era impossibile tenermi. Lei mi picchiava e fermava la bestia dentro di me. Picchia oggi picchia domani, il colpo di fulmine lo ebbi una notte”.

Labate e Ceccherini: cosa è successo a L’Isola dei Famosi

Come già accennato, il volto di Elena Labate è diventato noto al grande pubblico nel 2017 quando Massimo Ceccherini partecipò a L’Isola dei famosi. Un’edizione discussa e complicata, come la storia dell’attore con il reality. Ceccherini aveva infatti già partecipato a L’Isola nel 2006, ma venne squalificato per una bestemmia, ma nel 2017 tornò in Honduras.

Elena Labate fu una presenza importante in studio durante il percorso del marito, che fu, comunque molto breve. Massimo Ceccherini lasciò infatti L’Isola dei Famosi dopo solo 23 giorni. L’abbandono del reality fu causato da una polemica con un altro concorrente, Rai Degan. Secondo Ceccherini il compagno d’avventura avrebbe insultato proprio la moglie Elena. Poi disse: “Mi sento vecchio, son stanco fisicamente, voglio tornare a casa, mi manca la mì moglie. Di sicuro mi pentirò della scelta, ma ora come ora voglio andare via e devo andare via! Non ce la faccio più a stare qui. È stato bello”.