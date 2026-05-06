Chi è Andrea Condorelli, il fidanzato di Elena D’Amario

Ballerino e coreografo di Amici, Andrea Condorelli è il fidanzato di Elena D'Amario.

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IPA Elena D'Amario

Andrea Condorelli è il fidanzato di Elena D’Amario, ballerina di successo, coreografa e ora anche giudice del Serale di Amici 25.

Chi è Andrea Condorelli

Classe 1991, Andrea Condorelli è nato a Catania e sin da giovanissimo ha coltivato la passione per la danza. Dopo essersi trasferito a Roma per gli studi, ha iniziato a lavorare come ballerino, dividendosi fra la Capitale e Parigi per via dei suoi impegni lavorativi.

Il suo nome però è particolarmente legato alla trasmissione Amici di Maria De Filippi. Condorelli infatti ha preso parte all’edizione 2010/2011 dello show, facendosi notare grazie al suo talento. Terminata l’esperienza nel talent, Andrea è diventato uno dei professionisti del corpo di ballo del programma, dove ancora oggi lavora.

L’incontro con Elena D’Amario sarebbe avvenuto proprio dietro le quinte di Amici. Anche Elena è stata una ex concorrente della trasmissione ed è diventata nel corso del tempo un volto molto amato dello show, arrivando persino a ricoprire il ruolo di giudice del Serale accanto ad Amadeus, Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio.

Gli amori di Elena D’Amario

Elena D’Amario è senza dubbio uno dei personaggi più amati di Amici, nel cast della trasmissione ormai da tantissimo tempo. Nel corso degli anni dunque il pubblico ha seguito non solo la sua carriera artistica, ma anche i mutamenti della vita sentimentale.

Era il 2009 quando il suo amore per Enrico Nigiotti, anche lui concorrente di Amici, finì sotto i riflettori e al centro di un’accesa polemica. All’epoca infatti il concorrente di Amici (che gareggiava nella sezione Canto) decise di autoeliminarsi e abbandonare la trasmissione per non sfidare Elena che all’epoca era la sua fidanzata.

In seguito Elena D’Amario è stata legata ad Alessio La Padula, un ballerino, anche lui volto di Amici. La love story è terminata nel 2021 e solo due anni dopo la ballerina ha ritrovato l’amore grazie a Massimiliano Caiazzo. La relazione con l’attore di Mare Fuori è stata spesso al centro del gossip ed è terminata, sembra, a causa degli impegni di entrambi, concentrati sulla carriera e in un momento particolarmente fortunato.

Poi le prime indiscrezioni sulla relazione con Andrea Condorelli. Un sentimento coltivato e cresciuto nel backstage di Amici, alimentato anche dalla passione in comune per la danza.

Solo qualche tempo fa, intervistata da Silvia Toffanin, la ballerina aveva rivelato di essere innamorata. “Non cerco l’amore perfetto, perché secondo me non esiste, ma quello vero sì – aveva confidato alla conduttrice -. Ci credo tantissimo. E siamo a buon punto”. Elena aveva dunque confermato di non essere più single, ma non aveva parlato in modo diretto del suo fidanzato, cercando di essere cauta. “Dobbiamo ancora capire”, aveva concluso.

Poco tempo prima, sempre a Silvia Toffanin, Elena D’Amario aveva confidato di sognare una famiglia tutta sua. “Sogno una famiglia. Vorrei diventare mamma e poi nonna – aveva confidato ospite di This is Me -. Se penso al futuro, mi vedo già con i nipoti. Il desiderio è fortissimo, davvero”. Un sogno che si concretizzerà con Andrea Condorelli? Non resta che attendere per scoprirlo.