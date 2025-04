Fonte: Ufficio Stampa Fascino Elena D'Amario è la nuova giudice di Amici 24

È davvero un momento magico per Elena D’Amario. La ballerina è protagonista del sabato sera in tv, come giudice di Amici 24, e ha anche trovato un nuovo amore dopo la fine della relazione con Massimiliano Caiazzo, l’attore diventato famoso grazie alla serie tv Mare Fuori. La 35enne è stata pizzicata in atteggiamenti complici e romantici con il nuovo amore Andrea Condorelli.

Il nuovo fidanzato di Elena D’Amario

Elena D’Amario ha un nuovo amore e i baci pubblicati dal settimanale Diva e Donna non lasciano alcun dubbio. Archiviata la storia con Massimiliano Caiazzo, la ballerina e giudice di Amici è stata paparazzata insieme a un altro uomo.

La coppia è stata fotografata mentre passeggia amano nella mano scambiandosi sguardi di intesa perfetta, a cui fa seguito un bacio dolce e romantico. Tra loro l’intesa è così tanta che sfoggiano addirittura un look simile. Elena sembra molto felice e coinvolta da questa nuova liaison.

Non si sa nulla sulla loro relazione, né da quanto fanno coppia. Lui è Andrea Condorelli, anche lui di professione ballerino. Classe 1991, siciliano, vive da svariati anni a Parigi.

Pure lui ha partecipato in passato ad Amici, più precisamente nell’edizione 2010/2011, un anno dopo quella che ha visto protagonista Elena. Condorelli, però, non è riuscito a passare al Serale nonostante la stima della severa Alessandra Celentano.

Col tempo è riuscito ad affermarsi nel mondo della danza e ha continuato a collaborare con Luciano Cannito, suo insegnante nel talent show di Maria De Filippi, e Rossella Brescia.

Elena D’Amario è single da oltre un anno, da quando ha smesso di farsi vedere insieme a Massimiliano Caiazzo, il Carmine di Mare Fuori con il quale ha fatto coppia fissa per un paio d’anni.

Nell’estate 2023 avevano condiviso scatti pieni d’amore durante una vacanza in barca anche se non hanno mai parlato troppo di questo rapporto perché entrambi molto riservati. Restano avvolti nel mistero, dunque, i motivi della rottura.

La vita privata di Elena D’Amario

In una recente intervista per Vanity Fair, Elena D’Amario non ha nascosto la voglia di mettere su famiglia. “Mentirei se dicessi di non sognare una famiglia e di diventare madre: è un sogno che proteggo e che spero che un giorno diventerà realtà”, ha dichiarato.

E poi: “Di base, sono una persona molto ottimista: tendo, per natura, ad alleggerire, e questo mi porta a non avere paura del tempo. Anche perché ho molte colleghe, specie in America, che sono diventate madri a 41 anni e che sono felicissime, dinamiche. Penso, insomma, che ci sia ancora tempo. Anche perché spesso, nella vita, le cose capitano tutte insieme senza che tu lo abbia messo in conto. Non vorrei mai, però, che la mia diventasse un’ossessione fine a sé stessa”.

Un sogno che però la ballerina non ha alcuna intenzione di tramutare in ossessione: “Forse perché gli anni cruciali della crescita e della formazione li ho passati lontano dall’Italia: ho sempre pensato di costruirmi come professionista e come donna, avendo la fortuna di contare su una famiglia che mi ha insegnato che la vera realizzazione è essere felici di sé stessi“, ha specificato.