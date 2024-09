Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono lasciati

Fonte: Getty Images Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo si sono amati per circa un anno prima di prendere strade separate

Anche Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono detti addio in questo 2024 sfortunato per tante, bellissime, coppie. Il gossip circolava da tempo ma ora non ci sono più dubbi: è ufficialmente finita tra la ballerina di Amici di Maria De Filippi e l’attore diventato famoso grazie al ruolo di Carmine nella serie tv di successo Mare Fuori. Del resto i due non si facevano vedere più insieme da qualche tempo e dopo aver fatto sognare tutti i fan hanno scelto di prendere strade differenti.

Perché si sono lasciati Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo non stanno più insieme. Il settimanale Chi ha confermato i pettegolezzi dell’ultimo periodo, chiarendo che i due artisti hanno avuto una profonda crisi che li ha allontanati. Solo un anno fa l’amata ballerina di Amici e l’attore campano ufficializzavano la loro relazione in occasione del compleanno di lui. Una passione, la loro, esplosa in pochissimo tempo, dopo essersi conosciuti grazie ad amici in comune e che li aveva portati a vivere insieme a Roma, come rivela la rivista.

“Quest’anno, dopo un’estate trascorsa in posti diversi, a fine agosto, di nuovo al compleanno di Caiazzo, c’erano tutti i suoi affetti più cari., ma la grande assente era Elena. Una conferma che la crisi si è fatta più profonda e le loro strade si sono separate”, fa sapere il magazine. Per ora nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, che sono sempre stati molto riservati, eccezion fatta per alcune occasioni in cui non sono mancate dichiarazioni d’amore pubbliche e dirette.

La fine della storia tra Elena e Caiazzo risalirebbe ad inizio estate: lo scorso giugno sono stati pizzicati insieme a Castellammare di Stabia. Hanno posato con alcune fan tra le strade della città campana, dove lui è originario. Ad oggi restano quindi avvolti nel mistero i motivi della separazione tra la D’Amario e Massimiliano, che si sono sempre mostrati uniti e complici ma molto attenti alla privacy.

Fonte: IPA

Il momento d’oro di Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo

Se il cuore piange, Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo possono tranquillamente consolarsi con il lavoro, che procede a gonfie vele. Soprattutto per l’attore 28enne, la cui carriera ha spiccato decisamente il volo dopo il successo di Mare Fuori. “Questo periodo è fatto di esplosione di soddisfazioni sia dal punto di vista seriale sia cinematografico, ma resto con i piedi per terra e con la testa sul lavoro. Oggi può risultare difficile ritagliarmi dei momenti di intimità”, ha dichiarato in una recente intervista.

Forse i numerosi impegni di entrambi hanno portato i due alla separazione dopo il colpo di fulmine avvenuto a Roma grazie ad alcuni amici in comune. In questo anno insieme si era parlato anche della possibilità di allargare la famiglia: Elena D’Amario non ha mai nascosto la voglia di diventare madre. “Più passa il tempo e più il pensiero di diventare mamma resta costante”, ha dichiarato in televisione. Un sogno che al momento non può diventare realtà insieme a Massimiliano Caiazzo.