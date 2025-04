Ecco chi sono gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 27 aprile 2025: Manuel Bortuzzo racconta per la prima volta i dettagli del caso di stalking subito, finito in tribunale

Fonte: IPA Manuel Bortuzzo

Quello di Verissimo è uno degli appuntamenti più attesi del fine settimana. Silvia Toffanin, dopo la sosta per Pasqua, torna in onda con le sue intriganti interviste. Ecco gli ospiti previsti per la puntata di domenica 27 aprile 2025. Farà di certo parlare di sé Manuel Bortuzzo, per la prima volta intervistato sullo spinoso caso di Lulù Selassié.

Manuel Bortuzzo a Verissimo

L’intervista cardine della puntata di Verissimo di domenica 27 aprile 2025 è senza ombra di dubbio quella a Manuel Bortuzzo. Silvia Toffanin ha infatti ottenuto un’importante esclusiva. Dopo alcune dichiarazioni sparse, infatti, il giovane ha raccontato la triste vicenda che lo ha visto protagonista.

La seconda, è necessario sottolinearlo, dopo l’atroce incidente che nel 2019 gli ha cambiato la vita, con un proiettile che gli ha provocato una lesione spinale. Nello studio Mediaset invece parlerà del caso di stalking di cui è stato vittima. Una vicenda complessa, colma di sentimenti contrastanti, che mediaticamente non è ancora conclusa. Sul fronte giuridico, però, si è arrivati a una condanna di 1 anno e 8 mesi, con sospensione della pena, per la sua ex fidanzata Lulù Selassié.

Verissimo, anticipazioni di domenica 27 aprile

Non soltanto Manuel Bortuzzo nel salotto di Silvia Toffanin. Spazio infatti anche per Mauro Corona, che ha tanto da raccontare. Un vero e proprio viaggio nella sua vita, tra scrittura, scultura e televisione. Una presentazione del documentario La mia vita finché capita.

Come non parlare poi del Serale di Amici, che sta facendo sognare tantissimi, come al solito. Di recente c’è stata una grande novità, con la fusione di due squadre, che rimescola le carte del talent. In studio spazio a Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, ovvero due dei giudici della trasmissione di Maria De Filippi. Personalità differenti che daranno vita a un’intervista decisamente particolare.

Di certo i due parleranno della trasmissione ma è difficile pensare che la conduttrice non tenti una deviazione gossip. Il riferimento va alla D’Amario, impegnata con l’attore Massimiliano Caiazzo tra il 2023 e il 2024, dopo la fine della storia con il ballerino Alessio La Padula. Anche questo amore è stato archiviato e ora? Poco dopo l’inizio del Serale di Amici, è stata paparazzata con un uomo. Baci romantici e identità svelata: è il ballerino Andrea Condorelli, legato al talent Mediaset, che si suppone sia il suo nuovo fidanzato. Manca l’annuncio ufficiale e la Toffanin potrebbe tentare di strapparlo nel corso della sua intervista. Del resto le foto parlano chiaro.

A concludere, poi, una veterana del programma della Toffanin. Parliamo di Iva Zanicchi. Difficile contare tutte le sue apparizioni a Verissimo, nel corso delle quali ha sempre regalato retroscena molto interessanti. In questo caso, però, il focus sarà la sua carriera attuale e non passata. La celebre cantante ha infatti in programma un nuovo progetto musicale.