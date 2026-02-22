A sette anni dall'incidente che gli ha cambiato per sempre la vita, Manuel Bortuzzo ha raccontato a Mara Venier la sua rinascita e il nuovo amore per Serena Padovano

IPA Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo è tornato in televisione. A Domenica In per fare un bilancio degli ultimi anni della sua vita ma anche per presentare pubblicamente la sua nuova fidanzata: Serena Padovano. Un amore sbocciato solo da qualche mese ma già importante, tanto che il nuotatore non ha nascosto di sognare un futuro insieme.

Manuel Bortuzzo, l’intervista a Domenica In

La storia di Manuel Bortuzzo è una storia che il pubblico televisivo ha imparato a conoscere negli anni, ma che per gli appassionati di sport era già iniziata molto prima, quando il suo nome era tra le promesse più luminose del nuoto italiano.

Poi l’incidente sette anni fa e il futuro che è cambiato per sempre. E oggi una nuova parola chiave: rinascita.

“La mia determinazione non è mai venuta meno – ha raccontato Bortuzzo a Mara Venier – Non avrei mai immaginato di riuscire a realizzare tutto ciò che ho fatto e farlo con tanta efficacia. Negli ultimi sette anni ho vissuto esperienze intense”.

Una trasformazione caratterizzata da un profondo lavoro su se stesso: “Ho abbracciato il dolore. Credo di aver imparato a riconoscere la mia vulnerabilità: è il primo passo per superare le difficoltà. Mostrare il dolore rende umani. Affrontare la sofferenza implica attraversare un periodo buio. Mi sono lasciato travolgere. E nei momenti di bisogno ho trovato forza nell’accettare questa condizione.

Il supporto della famiglia e degli amici è stato di vitale importanza in questo percorso: “Le persone a me vicine mi hanno sostenuto in ogni istante”.

E nonostante il dramma è riuscito a realizzare un sogno importante come quello di vincere una medaglia alle Paraolimpiadi di Parigi 2024: “Era un sogno, ora è realtà”, ha precisato. E ancora: “Ho inseguito questo sogno per tanto tempo. L’idea che avevo è stata distrutta ma dopo due anni e mezzo di preparazione continuo ad allenarmi quotidianamente”.

Accanto al nuoto oggi Bortuzzo ha affiancato il golf ma anche lezioni di pianoforte. Tanto che dopo l’intervista con Zia Mara si è reso pure protagonista di un’esibizione, sulle note di una canzone di Ultimo, da tempo il suo cantante preferito.

Manuel Bortuzzo con la nuova fidanzata Serena

Per Manuel Bortuzzo c’è anche un nuovo capitolo sentimentale. Si chiama Serena Padovano, ed è entrata nella vita di Manuel Bortuzzo con grande discrezione. Il loro è un amore giovane, fatto di weekend condivisi tra gli impegni universitari di lei e gli allenamenti di lui, ma già carico di una progettualità che sorprende per lucidità. Si sono conosciuti ad una festa: un colpo di fulmine e da lì non si sono più lasciati.

“Siamo una coppia bella, genuina, ci stiamo godendo ogni momento”, ha dichiarato Serena, aspirante nutrizionista e alla sua prima esperienza televisiva a Domenica In. È arrivata nel bel mezzo dell’intervista, sorprendendo Bortuzzo – che non ha smesso di guardarla con occhi dolci – e tutto il pubblico.

Hanno già conosciuto le rispettive famiglie e nel salotto della Venier hanno parlato di futuro senza fretta ma senza paura. “Vogliamo costruire qualcosa di importante insieme”, ha affermato lui, che in passato ha sofferto molto per amore. Soprattutto per il legame con Lulù Selassié, sbocciato al Grande Fratello Vip e finito in un aula di tribunale con una sentenza di stalking.