Serena Padovano, chi è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Manuel Bortuzzo, chi è Serena, il nuovo amore

Dopo un periodo personale molto complicati, Manuel Bortuzzo sembra aver finalmente ritrovato la serenità. Un momento di romanticismo per il nuotatore, e che porta un nome: Serena Padovano.

L’atleta ha infatti svelato sui suoi canali social l’ufficialità di un sentimento che, nonostante non lo metta al centro dei riflettori come accaduto in passato, sembra fargli vivere uno dei momenti più belli.

Chi è Serena Padovano

Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata. Il suo nome è Serena Padovano e, nonostante sia diventata la dolce metà di uno degli atleti più chiacchierati, sembra voler mantenere una certa riservatezza.

Di lei, infatti, per il momento si sa molto poco. La ragazza ha 24 anni e si è laureata lo scorso anno in Scienze farmaceutiche presso l’Università Federico II di Napoli. A rivelarlo, una foto Instagram postata sul suo profilo che la vede elegantissima, in rosa, con corona d’alloro, fiori e tesi tra le mani.

È nata a fine ottobre, come mostrano tante foto che la vedono festeggiare davanti a torta e candeline. Pochi dettagli, insomma, che però non hanno impedito a Manuel di condividere pubblicamente la sua felicità nell’averla accanto.

L’atleta non ha svelato molti dettagli sulla loro relazione, preferendo mantenere un equilibrio tra vita privata e visibilità. Ha però scelto di ufficializzarla attraverso un post su Instagram molto dolce.

“Sei entrata nella mia vita in punta di piedi e in modo silenzioso, ma la realtà è che hai fatto più rumore di qualsiasi altra cosa” ha scritto Manuel a corredo di un carosello di scatti che li vede insieme felici e molto complici.

Cene, momenti al mare, piccole istantanee di quotidianità che mostrano un Manuel a suo agio, sereno, sorridente. E Serena, sempre molto riservata, ha commentato la dedica con un semplice cuore e senza grandi parole, quasi a voler proteggere – almeno per ora – una dimensione tutta loro, lontana dai riflettori.

Gli amori di Manuel Bortuzzo prima di Serena Padovano

Prima dell’arrivo di Serena Padovano, la vita sentimentale di Manuel Bortuzzo era già finita più volte sotto i riflettori, spesso suo malgrado. La storia più nota resta quella con Lulù Selassié, nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Una relazione molto seguita dal pubblico, che però fuori dal programma ha iniziato a mostrare problemi evidenti. Entrambi hanno raccontato più volte come, dopo un inizio sereno, il rapporto si fosse trasformato in qualcosa di difficile da gestire, fino ad arrivare alla rottura.

Negli anni successivi la vicenda non è rimasta solo sul piano mediatico: Lulù è stata infatti condannata per stalking nei confronti di Bortuzzo, con una pena sospesa di un anno e otto mesi. Una fase complessa, che lui stesso ha descritto come segnata da forte ansia e da un malessere crescente, dovuto ai comportamenti che si erano creati dopo la fine della relazione.

Superato quel periodo, Manuel ha provato a rimettersi in equilibrio, anche grazie a una frequentazione con Costanza Di Stefano, conosciuta tramite social. Una conoscenza iniziata da un video su TikTok e vissuta con discrezione. Questa fase è stata per Manuel un passaggio importante, perché gli ha permesso di recuperare fiducia e tranquillità dopo anni complessi.

